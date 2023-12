Asiago: manifestazioni ed eventi dal 26 al 31 dicembre

Dicembre 2023 – Asiago: manifestazioni ed eventi e mostre dal 26 al 31 dicembre

Mercatini di Natale “Giardini di Natale”

Da sabato 11 novembre – Piazza Carli e Piazza II Risorgimento

Nelle settimane precedenti il Natale, Asiago si tinge di magico, con luci, musica, decorazioni e l’immancabile mercatino di Natale!

Dal 9 dimebre al 7 gennaio

Mostra Missionaria

SCRIPTA – Poesie ed opere di Giancarlo Pilati

Orari di apertura: Sabato e domenica 15.30-18.30 – Ingreso libero

“Giancarlo Stella. Le opere”

Dal 23 dicembre al 28 gennaio

Museo “Le Carceri” – Mostra a cura di Giancarlo Stella.

Aperture nei seguenti orari:

– dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

– dall’8 al 28 gennaio sabato e domenica 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

Martedì 26 dicembre

Ore 9.00

Escursione “Leggende d’inverno ciaspole storie”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Luci magiche nel paesaggio invernale”, escursione serale per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30

Escursione “Santo Stefano a lume di candela”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 20.30 Chiesa di San Rocco

Concerto di Natale con il Gruppo Corale Altopiano 7 Comuni. Ingresso libero

Mercoled’ 27 dicembre

Ore 9.00

Escursione “Oltre i 2000 metri: Cima Mandriolo”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Storie di Alberi: alla scoperta dei boschi dell’Altopiano”, escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Sala Consiliare

VII edizione “Concorso di Fotografia Naturalistica dedicato a Mario Rigoni Stern” organizzato dal Comitato Scientifico Veneto-Friulano-Giuliano congiuntamente al Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano.

Ore 16.00 Centro Storico

Spettacolo itinerante La Parata delle Fate.

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Un anno tra i boschi”, laboratorio per bambini (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Teatro Millepini

Incontro letterario con Giuseppe Cruciani e presentazione del libro “Coppie”. Ingresso libero

Ore 17.30

Escursione “Con la Luna piena nella Finlandia d’Italia”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 20.45 Teatro Millepini

Concerto di Natale con I Giovani Musicisti Altopianesi. Ingresso libero

Giovedì 28 dicembre

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Wintertime…sleeping time”, escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.30

Escursione “A caccia di tracce tra i boschi dell’Altopiano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 16.00

Escursione “Oltre i 2000 metri con la luna piena cena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 16.00 Sala Consiliare

Rassegna di Poesie “Breviario del tempo” a cura del Prof. Vincenzo Guarracino e con la partecipazione di: Valeria Di Felice, Antonio Nesci, Annalisa Rodeghiero e Maria Antonietta Viero. Ingresso libero

Ore 18.00 Chiesa di San Rocco

Serata Musicale Natalizia I con I Giovani Musicisti Altopianesi. Ingresso libero

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – HCB Südtirol Alperia

Ore 21.00 Teatro Millepini

Concerto di Natale con il Coro Asiago. Ingresso libero con offerta

28-29 dicembre

Ore 14.30

Escursione “Ciaspolata e giro in motoslitta: due giorni in Trentino”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Art Voice Christmas Songs

Venerdì 29 dicembre

Ore 17.00 e 21.00 Teatro Millepini

Doppio appuntamento ad Asiago con il concerto di Natale “Art Voice Christmas Songs”.

Il Teatro Millepini ospita le voci di Art Voice Academy e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana dirette dal maestro Diego Basso in un repertorio dedicato ai grandi classici pop rock della tradizione natalizia internazionale e destinato a creare una magica atmosfera natalizia.

Biglietti:

POLTRONISSIMA: €23,00

POLTRONA: €17,50

RIDOTTO UNDER 10: €11,50

Biglietti in prevendita presso lo IAT Asiago oppure online su Ticketone

Venerdì 29 dicembre

Ore 9.00

Escursione “Uno sgruardo sulle Dolomiti”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Emozioni d’alta Quota. Forte Verena 2020 mslm”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Soundwalk – Vaia e la guerra”, escursione sonora tra Storia e Natura. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrotombola

Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Durata: 60 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Detective della natura, pronti per l’avventura?”, laboratorio in natura per bambini (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Centro Storico

Spettacolo itinerante La Banda Storta.

Ore 17.00 Sala Consiliare

Incontro letterario con Paolo Laverda e presentazione del libro “Diomira – Abbandono e schiavitù”. A cura di Giada Dal Maistro. Ingresso libero

Ore 17.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Il Telescopio Spaziale James Webb – Visita alla cupola del Telescopio Galileo e osservazione da remoto, se sereno, lezione a tema. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Storie di animali nella notte”, escursione notturna per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30

Escursione “Al chiaro di Luna tra i monti trenitini e cena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Sabato 30 dicembre

Ore 9.30

Escursione “Ciaspole e parole: i luoghi di Mario Rigoni Stern”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Animali cimbri, Zimbar Sachen”, escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 11.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Osserviamo la nostra Stella!: lezione a tema sul Sole, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Centro Storico

Spettacolo itinerante Roaring Emily Christmas Band

Ore 16.30 Bar Vecchia Stazione

Escursione “PRE- Capodanno sull’Altopiano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 17.30

Escursione “A lume di candela”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.00 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “Oltre i bastioni della Via Lattea. Dalle Nebulose alle galassie lontane” della Dr.ssa Valeria Zanini e del Dr. Roberto Rampazzo. Relatore: Dr. Roberto Rampazzo. Presenta: Dr.ssa Lina Tomasella. Ingresso libero

Ore 17.30 Sasso di Asiago

Ciaspolada per i sentieri del paese e a seguire spettacolo pirotecnico. Prenotazione entro il 28/12 al numero 3456970829 (Mirko).

Ore 18.00 Chiesa di San Rocco

Serata Musicale Natalizia II con I Giovani Musicisti Altopianesi. Ingresso libero

Ore 20.30

Escursione “Serata fotografica a Mezzaselva”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 21.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Le Comete: lezione a tema sulle Comete, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 31 dicembre

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “CAPODANNO OUTDOOR”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30

Escursione “Emozioni d’inveno tra storia e natura”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 13.30

Capodanno 2024 a Marcesina con notte in Rifugio – Tour in Motoslitta, ciaspolata guidata in notturna con aperitivo, gran cenone e festeggiamenti di Capodanno, pernotto in rifugio, colazione e ciaspolata guidata. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.00

Capodanno 2024 sulla neve – Ciaspolata guidata, cenone e festeggiamenti di Capodanno a Malga Camporosà. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

