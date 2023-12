Miss Mamma Italiana Christmas: di Dueville la Damigella d’Onore

Damigella d’Onore una Mamma di Dueville – Nell’area eventi del ristorante “la Tavernetta” di Due Carrare, in occasione della Festa degli Auguri, si è tenuta la 1° edizione del concorso “Miss Mamma Italiana Christmas”.

“MISS MAMMA ITALIANA CHRISTMAS 2023”

“Miss Mamma Italiana Christmas” è l’ultima delle iniziative collaterali legate a “Miss Mamma Italiana”, il primo ed unico concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, ideato da Paolo Teti, giunto alla sua 31° edizione e dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

A “Miss Mamma Italiana Christmas” possono partecipare le Mamme che, dalla prima edizione ad oggi, si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss Mamma Italiana”.

La 1° edizione del concorso, ha visto la partecipazione di 20 mamme, le quali hanno sfilato, indossando simpatici ed originali outfit natalizi.

Prima classificata

con la corona, la fascia ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana Christmas 2023”, Silvia Saviolo, 49 anni, guardia giurata, di Pianiga (VE), mamma di Pietro di 20 anni (è Pre Finalista di “Miss Mamma Italiana Gold 2024”).

Seconda classificata,

Barbara Pellizzari, 54 anni, broker di assicurazione, di Dueville (VI), mamma di Nicole e Lorenzo, di 22 e 15 anni (è la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Gold 2021”).

Terza classificata,

Letizia Ingrosso, 51 anni, direttrice di una struttura sanitaria, di Abano Terme (PD), mamma di Francesco e Leonardo, di 25 e 21 anni (è la vincitrice del titolo “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza 2023”).

L’evento è stato presentato da Paolo Teti Patron del concorso.

Nel frattempo, proseguono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione valida per la Fasi Finali anno 2024, le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Sostieniamo “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

MISS MAMMA ITALIANA è un’idea Te.Ma Spettacoli