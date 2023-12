Teatro Comunale di Vicenza: “Gospel in Vicenza 2024”

La Bassano Bluespiritual Band protagonista di “Gospel in Vicenza 2024”, concerto fuori abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza, in programma domenica 7 gennaio alle 18.00

Bassano Bluespiritual Band

Un appuntamento imperdibile, nella serie dei fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza, a chiudere idealmente gli spettacoli delle feste: domenica 7 gennaio alle 18.00 è in programma in Sala Maggiore Gospel in Vicenza 2024, protagonista la Bassano Bluespiritual Band diretta da Lorenzo Fattambrini, special guest la “cantattrice” e splendida voce Chiara Luppi e la cantante e vocal coach Rossana Carraro.

È un gradito ritorno al Comunale, quello dell’acclamata Band bassanese, dopo le esibizioni al Tcvi del 2019 e del 2021, per presentare al pubblico un trascinante evento di canto, gioia e intrattenimento, in puro stile BBBand. Il concerto, organizzato in collaborazione con Pantarhei Events, proporrà un programma caleidoscopico e ricco di sorprese: accanto ai celebri carols e agli inni gospel che da sempre contraddistinguono il repertorio della formazione, sono previste le “incursioni” dal sapore soul e rhythm&blues delle due splendide voci ospiti, artiste apprezzate dal pubblico degli appassionati.

Nata nel 2002

da un gruppo di appassionati cantori, la Bassano Bluespiritual Band vanta un percorso artistico che negli anni ha saputo evolvere spaziando oltre il genere gospel. La formazione iniziale, riunita proprio grazie allo slancio del gospel, si è in seguito dimostrata capace di cimentarsi anche in altri ambiti musicali, arricchendo il repertorio con frequentazioni che vanno dalla musica blues al pop, dal rock alla musica classica, offrendo al pubblico una caleidoscopica proposta musicale, sempre appassionata e coinvolgente, mantenendo nel tempo la sua mission di esprimere, grazie al canto la gioia di vivere e di condividere emozioni.

La presenza delle due special guest in Gospel in Vicenza 2024 arricchirà ulteriormente la spettacolarità del concerto durante il quale si esibirà – per la prima volta in assoluto – il laboratorio corale Pantarhei, gruppo di volonterosi cantori preparato da Rossana Carraro.

Chiara Luppi

è un’artista poliedrica e talentuosa di origini italo-armene, cantante e cantattrice; nel suo curriculum ci sono esibizioni live, tante registrazioni in studio, la partecipazione a “The Voice” nel 2013 in squadra con Raffaella Carrà, la collaborazione dal vivo con artisti del calibro di Ronnie Jones, James Thompson, Durga McBroom dei Pink Floyd. È stata artista supporter ai concerti di Zucchero a Parma, di Mario Biondi al Piper di Roma nelle “Tommy Hilfiger session”, di Cesare Cremonini con Cheryl Porter a Bologna.Ha duettato con Umberto Tozzi, Alberto Fortis, Alan Sorrenti, Alexia al Blue Note di Milano, Dr Feelx al “Chiambretti Night”; è voce di sigle televisive e spot nazionali tra cui il celebre “Very Normal People” di RTL. Da segnalare inoltre la fortunata ed elegante collaborazione con il Gianluca Carollo Modern Jazz Quartet e l’essere ospite generosa e travolgente ai concerti della Bassano Bluespiritual Band.

Rossana Carraro,

dopo avere esordito come cantante in celebri musical, è diventata un’apprezzata vocal coach: nel 2019 per “Notre Dame e il mistero della Cattedrale” musical inedito di Live Musical, di cui è stata protagonista nei panni di Esmeralda e nelle edizioni 2018 e 2019 di Sanremo Young. È stata corista in programmi televisivi, accompagnando artisti come Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Vittorio De Scalzi, Piero Cassano, Franco Gatti. Da qualche anno è solista in varie formazioni jazz, swing, new jazz, soul & r&b; recentemente ha registrato per l’etichetta Azzurra Music, il CD “Whisky Facile” con la sua formazione Gatsby Swing Quartet.

Vicenza for Children

Le due raffinate interpreti si uniranno per una sera al motto delle tre B che fin dagli esordi caratterizza i concerti proposti dalla BBBand: attraverso la fiducia in se stesso o in un dio (Believe! Credi!) l’uomo conquista una visione positiva della realtà dove il benedire (Bless!) si contrappone alla più facile lamentazione, creando così i presupposti per lasciarsi coinvolgere dalla gioia (Be Happy! Sii felice!). E se promuovere la bellezza della musica e la cultura del canto corale è un aspetto importante della mission della BBBand, la solidarietà rappresenta sin dalle origini un aspetto altrettanto rilevante: la musica che dona gioia, serenità, energia si fa mezzo per aiutare gli altri per mettersi al servizio dei più deboli. La serata sarà dedicata infatti all’Associazione di volontariato Vicenza for Children che supporta i bambini di ogni età, ricoverati all’Ospedale Sn Bortolo, e le loro famiglie.

Da settembre 2015 la Bluespiritual Band è condotta da Lorenzo Fattambrini che ha dato avvio ad una profonda ristrutturazione artistica del gruppo, rilanciando la BBB in un’ottica particolarmente attenta all’esecuzione corale e strumentale, curando particolarmente l’assetto vocale e tecnico-musicale, con proposte di grande impatto, realizzando eventi sempre coinvolgenti sul piano emozionale e ricchi di contenuti dal particolare spessore etico e culturale.

La Bluespiritual Band

si avvale della presenza di valide ed efficaci voci solistiche, supportate da una band che senza troppi tecnicismi e con grande generosità aggiunge valore artistico alle proposte musicali, composta da: Alessandra Degetto (flauto), Filippo Stocco (pianoforte), Riccardo Bordignon (tastiere), Stefano Baggio e Zenone Dalla Gassa (chitarre), Roberto Bellotto (basso), Mirco Graziotto (percussioni) e Alessandro Cozza (batteria). Nel 2018 ha registrato il CD “Liberi di volare”, un disco ricco della musica, delle emozioni, dei colori che hanno tracciato la rotta seguendo i battiti del cuore della band.

I biglietti per Gospel in Vicenza 2024 – ne restano pochi – costano 23 euro l’intero e l’over 65 e 17 euro il ridotto under 12.

Carnet, biglietti, gift card e abbonamenti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti e gli abbonamenti anche tramite 18App e Carta del docente.

Tutti i prezzi e altre info su www.tcvi.it.

19 dicembre 2023

