Roger Vardanega sfiora il podio al Ciocchetto

Il pilota di Possagno chiude in quarta piazza nell’ultimo fine settimana di un 2023 che si è rivelato ricco di soddisfazioni per Rally Team – Roger Vardanega

Cala ufficialmente il sipario sulla stagione agonistica 2023 di Rally Team con la scuderia di Rosà che ha archiviato l’ultimo fine settimana dell’annata.

Due erano i portacolori pronti a salire in pedana nel weekend, ad iniziare da un Roger Vardanega che ha concluso al meglio il suo debutto al trentaduesimo Rally Il Ciocchetto.

Una classica del rallysmo nazionale, appuntamento tradizionale che anticipa l’arrivo delle festività natalizie, che ha visto il portacolori del sodalizio vicentino giocarsi il podio di categoria durante le prime battute, prima di finire vittima di una leggera toccata.

Alla guida di una Peugeot 208 R2 di PRT, in coppia con Samuele Pellegrino, l’unica punta al traguardo ha messo in campo una bella rimonta alla Domenica, risalendo fino alla quarta piazza finale in classe Rally4 – R2, anche buon tredicesimo in gruppo RC4N.

“La nostra prima avventura al Ciocchetto è stata molto bella” – racconta Vardanega – “perchè è una gara atipica, caratterizzata da prove molto corte ma non per questo poco tecniche ed insidiose. Ha sempre avuto un fascino particolare e siamo stati felici di poter essere al via in questa edizione. Siamo contenti perchè ci stavamo giocando le posizioni che contano ma, a causa di un problema ai freni, siamo finiti per toccare ed abbiamo perso terreno in classifica.

Grazie al lavoro dei ragazzi di PRT la vettura è stata sistemata e siamo riusciti a vivere una Domenica al ritmo dei migliori. Grazie ai nostri partners, a Rally Team, a PRT ed in particolare a Daniele Pellegrinetti ma anche a tutti gli amici. Un sincero augurio di buone feste a tutti voi.”

Iscritto con il numero centoquattro all’Adriatic Champions Race – R5 Trophy, anticamera che metteva in palio quattro pass d’accesso al Bettega Tribute R5, Alessandro Battaglin si è visto costretto a tenere parcheggiata la propria Hyundai i20 R5, curata sempre da PR2 Sport, a causa di un imprevisto personale che lo ha obbligato a dare forfait prima del via.

L’evento, pur giunto solamente alla sua seconda edizione, ha dato vita ad un incredibile spettacolo, da Venerdì a Domenica, confermandosi una prestigiosa vetrina di fine stagione.

