Marano Vicentino: premio “Culture – Ca’ Alta”

Il 21 dicembre a Marano Vicentino l’assegnazione del premio “Culture – Ca’ Alta”, del nuovo premio Sport e delle borse di studio. Ospite speciale il musicista The Andre.

Premio “Culture – Ca’ Alta”

È la settimana dell’ormai tradizionale premio “Culture – Ca’ Alta”

Giovedì 21 dicembre,

alle 20.30 in auditorium comunale, sarà consegnato il riconoscimento a una persona o una realtà maranese che si è contraddistinta per l’accrescimento culturale del paese, nell’anno passato. Contestualmente, saranno consegnate anche le borse di studio – intitolate a Giulio Regeni – per l’anno scolastico 2022-2023, e sarà assegnato il premio Sport, alla sua prima edizione, a cura della consulta allo Sport.

A seguire, quella sera, sempre in auditorium e a ingresso libero, ci sarà il concerto del musicista The Andre, che presenterà il suo nuovo album, “Mentre non riesco a dormire”, suo primo disco in studio di soli inediti.

La serata del 21 dicembre fa parte del più ampio programma di iniziative culturali invernali del Comune di Marano Vicentino, riunite nella rassegna “Sopra la panca”.

Mercoledì 20 dicembre,

alle 20.30, in auditorium si presenta il libro “Tempesta” con l’autrice Camilla Ghiotto, in dialogo con Michela Valsecchi.

Non è mai troppo tardi per imparare a essere figli, né per riannodare la memoria al presente. Camilla Ghiotto dà voce a una generazione consapevole di dover combattere battaglie diverse da quelle del passato, ma non meno decisive. Perché la libertà non si conquista mai una volta per tutte.

23 dicembre, Il

alle 18.00 in palestra, è in programma il saggio di fine anno di pattinaggio con lo Skating Club Marano. Alle 21.00, in auditorium, suonerà la Sette Note swing band, la banda maranese, con la banda cittadina di Arsiero.

26 dicembre, Il

alle 20.30 nella chiesa arcipretale, c’è il concerto di Natale con la partecipazione dei cori di Marano Vicentino: Ciclamino, Ladiesis, Cantores Mundi e il coro dei ragazzi.

La serata è organizzata in collaborazione con il gruppo Fidas donatori di sangue.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino