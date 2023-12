Velcofin Interlocks con Matelica paga un pessimo terzo quarto

Velcofin Interlocks Vicenza paga un pessimo terzo quarto e si arrende a Matelica 43-62

Parziali: 18-15, 13-16 (31-31); 0-13 (31-44), 12-18

Vicenza:

Belosevic 6 (2/9), Togliani (0/4, 0/1), Assentato 6 (3/11, 0/4), Vitari (0/7, 0/3), Peserico 16 (8/12); Bevolo 5 (2/9, 1/6), Fontana (0/2), Sturma (0/2, 0/1), Pellegrini 10 (4/13, 2/5), Ruffo; Reschiglian NE. All. Zara

Matelica:

Kraujunaite 19 (7/9, 1/2), Cabrini (0/4 da tre), Gramaccioni 16 (5/15, 1/6), Poggio 9 (4/7), Offor 3 (1/2, 0/1); Celani (0/1 da tre), Montelpare 5 (2/6, 1/3), Sanchez 10 (3/10, 2/7); Stronati, Zamparini e Michelini NE. All. Sorgentone

Note

Vicenza: 19/69 al tiro, 3/23 da tre, 2/3 ai liberi. Rimbalzi 40 (Belosevic 12): 27 dif. + 13 off. Assist 10 (Togliani 3), palle rubate 10 (Togliani e Belosevic 3), stoppate 2 (Belosevic 2), palle perse 13 (Togliani 3). Falli 20, Togliani e Pellegrini uscite per cinque falli.

Matelica: 22/56 al tiro, 5/24 da tre, 13/17 ai liberi. Rimbalzi 47 (Cabrini e Poggio 8): 38 dif. + 9 off. Assist 13 (Gramaccioni 6), palle rubate 7 (Gramaccioni 3), palle perse 19 (Gramaccioni 6). Falli 10

Non riesce a ripetersi la Velcofin Interlocks Vicenza, che dopo due vittorie in casa consecutive si deve arrendere alla corazzata Matelica per 43-62. C’è un po’ di rammarico per questa sconfitta delle ragazze di coach Zara, che nel primo tempo hanno giocato alla pari contro le più quotate marchigiane, conducendo a lungo nel punteggio e chiudendo giustamente in pareggio; purtroppo, un terzo quarto completamente nullo in attacco (Vicenza non riesce mai a segnare nei 10′ della frazione) costa la sconfitta alla squadra vicentina.

Una partita sfortunata

A onor del vero spesso la Velcofin ha preso buoni tiri, semplicemente la palla non voleva saperne di entrare nel canestro. Non mancano comunque gli aspetti positivi: l’aver costretto Matelica a ben meno dei 70 punti a partita che di solito segna (contando che, fino a qualche minuto dalla fine, le ospiti erano a malapena a 55 punti); l’aver costretto le terze della classe a ben 19 palle perse e l’essersela lottata a rimbalzo per 40 minuti, con 40 carambole catturate. Peserico chiude da top scorer della Velcofin Interlocks con 16 punti, ma mancano contributi importanti da troppi elementi della squadra per riuscire ad ottenere il risultato.

L’avvio è tutto di marca biancorossa: l’appena citata Peserico è scatenata e infila 8 dei primi 12 punti vicentini, costringendo coach Sorgentone al timeout con Matelica che deve inseguire di otto lunghezze (12-4). Vicenza pressa e mette in difficoltà le avversarie, che nei soli primi 10 minuti compilano 9 palle perse nel tabellino. Ad incaricarsi della rimonta marchigiana è Gramaccioni, che quasi da sola ricuce tutto lo svantaggio, anche se la prima frazione va a Vicenza 18-15 grazie ad una tripla di Bevolo.

Secondo quarto

La sfida resta in grande equilibrio nel secondo quarto: Matelica va per la prima volta in vantaggio con due triple consecutive di Sanchez, la Velcofin risponde presente con la tripla del pari a 21 di Pellegrini; quindi, dopo un mini-break ospite di 0-6, le biancorosse rimontano trascinate da Pellegrini e Peserico. Un canestro di Assentato sull’ultimo attacco del quarto darebbe a Vicenza anche un meritato vantaggio, ma proprio sulla sirena Poggio realizza il cesto che manda le due squadre a riposo in perfetta parità, 31-31.

Terzo quarto

Vicenza non è inferiore a Matelica, ma purtroppo il terzo quarto si rivela fatale: le biancorosse non trovano più il fondo della retina, nemmeno quando costruiscono buoni tiri, e le ospiti, pur restando spesso bloccate dalla difesa di Vicenza, scappano con un 13-0 complessivo di parziale grazie ai canestri di Kraujunaite, Gramaccioni e Sanchez. All’ultima pausa si arriva sul 31-44, con il punteggio bloccato così da tre minuti e mezzo.

La Velcofin si rianima

Reagendo con agonismo al punteggio negativo e ritornando fino a -7. Matelica risponde sempre grazie al duo Kraujunaite-Gramaccioni, scatenate nel dover sopperire all’assenza di Gonzales, ma Vicenza tiene il distacco in singola cifra quando Belosevic segna il canestro del 39-48 a 6′ e 40” dalla fine. Purtroppo però, da quel momento il tiro ricomincia a non entrare; le ospiti ne approfittano e scappano definitivamente. Nel finale un po’ di frustrazione per Vicenza, con Pellegrini e Togliani che escono per cinque falli, e il punteggio che si dilata fino a 19 punti di distacco che, francamente, non sono sembrati esserci per la prova offerta.

Finisce 43-62, una sconfitta che però può anche dare segnali di crescita. Ora, finalmente, per la prima volta da quando è arrivata, coach Zara potrà fare una settimana intera di allenamenti senza dover giocare ogni tre giorni. Un elemento fondamentale, in vista dell’ultima partita dell’anno: sabato sera, Vicenza sarà ospite di Vigarano, in una sfida salvezza dal valore cruciale.

Vicenza, 18 dicembre 2023

Edoardo Ferrio, ferrio.edoardo@gmail.com

Sito ufficiale: https://www.asvicenza.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/asvicenza