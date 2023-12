Scopri le iniziative per il centenario del Liceo Paolo Lioy di Vicenza

In programma un calendario di iniziative per il centenario del Liceo scientifico Paolo Lioy di Vicenza rivolte agli studenti e ai cittadini

Nel 2024 si celebra il centenario del Liceo scientifico Paolo Lioy, la scuola di contra’ Cordenons che si affaccia su piazza San Lorenzo, in centro storico, che ha formato e sta formando una media di 800 studenti per anno scolastico.

Il primo liceo scientifico della città apre nell’anno scolastico 1924-25 in alcune aule del Fusinieri e dopo una seconda localizzazione provvisoria, nel 1928 il Comune costruisce l’edificio dove la scuola ha ancora oggi la sua sede. Negli anni le iscrizioni aumentano sempre di più tanto che il liceo deve dislocare gli studenti in altre sedi succursali.

Presentazione del ricco calendario di iniziative

In occasione del centenario la scuola ha predisposto un ricco calendario di iniziative culturali e ludiche dedicate al liceo e alla città che sono state presentate oggi in sala Stucchi dal sindaco Giacomo Possamai e dalla dirigente scolastica Rossana Eberle, consultabili anche nel sito della scuola, alla voce centenario.

Erano presenti anche l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, per il comitato genitori la presidente Marina Salluzzo e il vicepresidente Marino Quaresimin, per lo sponsor Fondazione Banca popolare di Marostica Roberto Xausa e Saul Costa, artista vicentino e docente di storia dell’arte al Liceo Lioy.

Il commento del sindaco, Possamai

«Il Lioy è un pezzo di storia della nostra città non solo perché siamo qui per annunciare le celebrazioni del centenario ma anche perché la scuola ha sempre dato un contributo straordinario nella formazione delle menti e delle persone che sono cresciute in città e nel territorio circostante – ha commentato il sindaco Giacomo Possamai -. E’ lodevole che la scuola abbia pensato di costruire un calendario di appuntamenti che coinvolgeranno non solo gli studenti ma anche i cittadini. Il nostro impegno è quello di affiancare la scuola il prossimo anno in questo percorso che ritieniamo sia un elemento di ricchezza non solo per la nostra città, visto che la scuola è frequentata da studenti che provengono anche da altre località».

La dichiarazione della dirigente, Eberle

«La scuola per cento anni è stata un’anima culturale della città facendo crescere le attese e le speranze di tanti giovani che poi hanno caratterizzato la vita cittadina, raggiungendo talora anche mete e traguardi che sono andati oltre ad essa. I cento anni di vita sono l’occasione per ricordare una presenza significativa e l’importanza che anche oggi, anzi, in particolare oggi, la scuola riveste all’interno della società» – ha dichiarato la dirigente scolastica del Lioy Rossana Eberle.

Per il liceo si tratta di un’occasione per festeggiare il centenario come comunità professionale e studentesca e per trasmettere a tutta la cittadinanza di Vicenza l’impegno, la dedizione, la passione che hanno animato docenti, studenti, personale e famiglie in tutti questi anni.

Le prime iniziative hanno preso il via nell’ottobre 2023, nel ricordo di Paolo Lioy, naturalista che si è occupato in particolare di studi relativi al Lago di Fimon e ai colli Berici, con una biciclettata al Lago di Fimon che ha coinvolto tutte le prime di quest’anno e la collaborazione di un’esperta naturalistico-ambientale e guida abilitata, e con un’escursione rivolta agli ex-studenti e ai loro famigliari.

Il concorso letterario Paolo Lioy

E’ previsto anche il concorso letterario Paolo Lioy, pubblicato in novembre 2023 e aperto a tutti gli studenti del Liceo Lioy per celebrare la figura del grande scienziato e letterato vicentino. I ragazzi sono stati invitati a comporre un’opera originale in forma di testo narrativo, articolo di giornale o poesia. I vincitori saranno proclamati nella serata di chiusura del Centenario, il 6 dicembre 2024.

Il programma delle iniziative dei 100 anni del liceo Paolo Lioy

Il 25 gennaio al Teatro Astra si terrà la serata di apertura delle celebrazioni con l’esibizione dell’orchestra della scuola e l’intervento di ex alunni del liceo. La serata mirerà a costruire un ponte tra il passato ed il futuro del liceo, che ne sottolinei il ruolo educativo fondamentale nella tradizione culturale e imprenditoriale di Vicenza.

In febbraio è prevista la Spirit week, la settimana ludica organizzata a scuola dal Comitato genitori e tesa a creare spirito di gruppo tra gli studenti, i docenti e il personale.

In primavera e autunno alunni ed ex alunni, docenti ed ex docenti, personale scolastico e le famiglie sono invitati a partecipare ad escursioni al Lago di Fimon “Sulle orme di Paolo Lioy”. L’iniziativa è aperta anche a tutti gli interessati.

L’artista vicentino Saul Costa, docente di storia dell’arte al Liceo Lioy, realizzerà in aprile un murales sulle pareti della palestra della scuola. L’opera verrà ideata con la partecipazione degli studenti del liceo ed elaborata sulla base di un bozzetto proposto dai ragazzi.

Catalogazione e archiviazione del materiale recuperato negli archivi

La riorganizzazione degli archivi della scuola ha portato alla luce prezioso materiale inedito di natura storica riguardante i Caduti che hanno frequentato il liceo. La scuola valorizzerà il materiale curandone la catalogazione e l’archiviazione, mettendolo a disposizione della cittadinanza mediante il proprio sito Internet, creando un forte legame tra il Centenario del liceo e la storia personale ed intima della città. Verrà restaurata la lapide collocata all’ingresso del liceo ed inaugurata una versione più moderna con le foto degli ex-studenti ed ex-docenti morti durante la Seconda Guerra Mondiale, in una cerimonia. L’iniziativa denominata “In memoriam” vedrà coinvolti gli studenti del Liceo Lioy e le loro famiglie. Così come il Comune di Vicenza, la Provincia di Vicenza, rappresentanti di tutte le scuole secondarie di secondo grado di Vicenza. Oltre all’Associazione Nazionale Alpini, l’Esercito Italiano e i cittadini.

Le iniziative continuano con altri progetti scopri quali

L’1 giugno in piazza San Lorenzo la Festa di primavera creerà un momento di celebrazione nel cuore della città.

All’inizio del nuovo anno scolastico, in settembre 2024, dopo la pausa estiva, la scuola promuoverà Tagga il Lioy. Una settimana di attività social tra i ragazzi in concomitanza con l’accoglienza delle classi prime.

Tra novembre e ottobre verrà promosso un ciclo di conferenze inerenti alle materie oggetto di studio nel liceo. Le lezioni saranno tenute da personalità vicentine di spicco nei rispettivi settori ed ex alunni del liceo.

Il 6 dicembre si terrà l’evento Una comunità d’eccellenza: Award Ceremony, cerimonia di premiazione per gli alunni ed ex alunni del liceo. La cerimonia di chiusura si articolerà intorno alla presentazione delle attività del Centenario. In particolare: il murales, la premiazione delle eccellenze (presenti e passate) del liceo e dei vincitori del “Concorso letterario Paolo Lioy”. Suonerà per l’occasione l’orchestra del Liceo Lioy diretta dal M° Tommaso Pilastro

Il programma è in fase di ultimazione. Per aggiornamenti consultare il sito: https://www.liceolioy.edu.it/pagine/centenario

Vicenza, 18 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa