Schio: conclusi i lavori del nuovo parcheggio di via Campagnola

Si sono conclusi in questi i giorni gli interventi di realizzazione di un nuovo parcheggio in via Campagnola. Oltre alla riqualificazione dell’area di sosta di via Tommaseo. Ora in via Campagnola ci son 10 nuovi stalli di sosta. Mentre in via Tommaseo se ne contano sei. Stalli tutti a disposizione sia dei residenti e sia di chi si reca in zona per frequentare le attività artigianali limitrofe.

«Questo è uno dei tanti interventi di riqualificazione che stiamo portando a termine – sottolinea il Sindaco, Valter Orsi – rispondendo concretamente alle richieste e ai bisogni degli scledensi».

I lavori nel dettaglio

Nello specifico l’intervento ha previsto lo sbancamento e la regolarizzazione altimetrica dell’area. Oltre alla realizzazione di una muratura di contenimento terreno con conci lapidei recuperati da precedenti lavori di demolizione. Ma anche la delimitazione con profili in calcestruzzo dell’area pavimentata. L’asfaltatura delle due aree a parcheggio a livelli sfalsati raccordate da una serie di gradini lapidei. E la regimazione delle acque meteoriche con scarico in un pozzo perdente.

Con l’occasione è stata riqualificata l’area a verde a fianco al nuovo parcheggio compresa tra via Campagnola e via Tommaseo. Area riqualificata anche con l’installazione di due panchine e la piantumazione di essenze arboree locali. L’importo complessivo di 30mila euro, i lavori sono stati affidati alla ditta Dal Maistro srl di Monte di Malo.

Schio, 18 dicembre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa