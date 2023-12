Piovene Rocchette: gli Auguri del Sindaco Erminio Masero

Santo Natale, Sindaco Masero “auguro forza e unione per superare le difficoltà” e per il futuro guarda all’universo femminile “siete la spina dorsale della società, abbiamo bisogno di voi” – Piovene Rocchette

In un teatro pieno zeppo a cuore aperto il Sindaco Erminio Masero è salito sul palco dell’Auditorium di Piovene Rocchette per fare gli Auguri di Natale. I suoi ultimi da Primo Cittadino, sottolineati sì da emozione ma anche dalla passione per il lavoro fatto in questi ultimi 10 anni: “non posso avere raccolto un consenso unanime ma ho lavorato senza sosta, dando il massimo per il meglio del nostro paese” e, come a voler esprimere un desiderio, per il futuro auspica che la sensibilità delle donne sia terreno fertile per Piovene Rocchette: “abbiamo bisogno di voi, siete la spina dorsale della società”.

“Serenità, forza e unione per superare le difficoltà”

Così il Sindaco Masero ai suoi concittadini rivolgendosi a tutte le persone presenti in teatro, sold out per l’atteso concerto gospel del coro Joy Singer. “Sarà di certo una se- rata memorabile grazie alla loro bravura ed è la serata giusta per fare gli auguri per le imminenti festività-prose- gue il Sindaco Masero- Natale è uno dei periodi più suggestivi dell’anno, un’opportunità preziosa per meditare e riflettere profondamente sul senso e sul valore della nostra esistenza, è la ricorrenza cristiana che ha qualcosa di speciale ed unico, qualcosa di intimo e di magico che parla al cuore di ognuno di noi. E’ la festa che canta il dono della Vita. A volte, quando penso a ciò che sta accadendo intorno a noi, mi coglie una grande amarezza: guerre, crisi economica, violenza, notizie di cronaca che toccano la sensibilità di ognuno di noi.

Abbiamo grandi sfide da- vanti, e sicuramente molto ci sarà da fare visti i presupposti futuri e le difficoltà presenti, ma non dobbiamo per – mettere che quanto sta accadendo ci tolga la serenità e la speranza, che significa apprezzare ciò che abbiamo e confidare che presto andrà meglio. Abbiamo vestito Piovene Rocchette di luci e colori con la speranza di poter rallegrare un poco gli animi: l’auspicio è che l’atmosfera natalizia aiuti tutti a sentirsi meglio. A tutti voi, quindi, l’augurio che le prossime festività possano accompagnarci lungo tutto il corso del Nuovo Anno rendendoci più forti e uniti per superare tutte le difficoltà. A ciascuno di voi, alle vostre famiglie, ai vostri amici, ai ‘diversamente giovani’ e ai tanti giovani e piccoli piovenesi, il mio più caloroso augurio di uno splendido Natale e un magnifico 2024. Sono orgoglioso di essere il sindaco di questo bellissimo paese che merita tanto”.

I ringraziamenti

“Ne approfitto per ringraziare tutti per questi dieci anni passati insieme: anni di grande lavoro e di tanti progetti portati a termine ma anche, e soprattutto, di grandi emozioni e soddisfazioni, quelle di guidare uno splendido paese come Piovene Rocchette. Ringrazio tutte le persone che ho incontrato in questo mio lungo percorso, sia in ambito amministrativo, che sociale, politico e umano. Voglio ringraziare di cuore chi con me ha condiviso questo percorso: i consiglieri e gli assessori, voglio ringraziarli per la fiducia che hanno avuto verso di me e per l’impegno che hanno dimostrato. L’energia e l’entusiasmo che abbiamo impiegato in questi anni di am- ministrazione sono stati notevoli; il lavoro svolto, i progetti finiti e quelli futuri sono stati possibili con il determi – nato impegno di tutti-continua il Primo Cittadino Erminio Masero-

E’ chiaro che l’azione amministrativa non pos- sa raccogliere un unanime consenso, noi abbiamo lavorato sempre senza sosta, abbiamo dato il massimo, cercan – do di fare il meglio e so che il percorso sarà ancora lungo e a volte impervio, ma sono sicuro che chi dopo di me si prenderà questo importante impegno potrà contare sull’aiuto di una cittadinanza attiva e responsabile. Ringrazio tutti i dipendenti comunali, ho avuto modo di confrontarmi e lavorare con loro e devo dire che senza il loro soste – gno non sarei arrivato fin qui. Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine, le Istituzioni, le scuole, le associazioni, i grup- pi di volontariato: tutti si sono relazionati con noi con atteggiamento collaborativo e costruttivo, mettendo a dispo- sizione risorse e intelligenze.

L’obiettivo comune

e l’amore per la nostra comunità ci hanno aiutato a superare tan – te difficoltà. Grazie ai nostri parroci con i quali ho sempre avuto un dialogo costruttivo e di amicizia. Vorrei fare un augurio speciale anche alle persone anziane, che hanno saputo costruire in momenti difficili la storia del nostro paese e alle quali va tutta la nostra gratitudine- continua poi rivolgendosi ai ‘suoi’ concittadini-Ringrazio voi per le dimostrazioni di affetto che ho ricevuto. Ho cercato di comportarmi sempre come un buon padre di famiglia, ho dovuto prendere anche decisioni difficili che non sempre sono state capite o condivise, ma posso assicurarvi che l’ho sempre fatto con serietà e con l’amore che da sempre nutro per il mio paese, mettendoci la faccia e non rinne- gando mai quello che ho fatto”.

Donne, spina dorsale della società

“abbiamo bisogno di voi”.

“Un pensiero particolare, ed un augurio speciale, vorrei farlo anche alle donne, ed è l’augurio più affettuoso che possa esprimere Siete la spina dorsale di questa so- cietà: donne, mamme, mogli e anche lavoratrici. La collettività, soprattutto oggi, ha un estremo bisogno di una vi – sione femminile della vita, oggi, al contrario, incentrata fortemente sugli aspetti di incosciente maschilismo, tro- viamo il coraggio di sostenerla: serve una visione che sia più armoniosa e misurata, che sia più responsabile, più attenta ai reali bisogni della società, meno individualista, meno personalista. E questo è un grande desiderio che vorrei che il nostro paese donasse a se’ stesso”.

Piovene Rocchette, 17 dicembre 2023

Fonte Ufficio Servizio Affari Generali – Segreteria Generale Comune di Piovene Rocchette