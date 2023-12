Basket Serie B Nazionale – Biancorossi sotto di 20 punti già al termine del primo quarto. Pallacanestro Vicenza: un altro flop esterno.

Ristopro Fabriano – Civitus Allianz Vicenza 86-74 (27-7, 18-18, 20-23, 21-26)

Ristopro Fabriano:

Allenatore Grandi

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatore Cilio

Usciti per cinque falli: Negri ( Fabriano ) e Antonietti (Vicenza ). Arbitri Castellano di Legnano e Mammoli di Perugia.

La Civitus Vicenza cade in trasferta con la Ristopro Fabriano, nella terz’ultima d’andata, confermando una volta di più la propria allergia verso le gare lontane dal parquet amico, rimanendo così l’unica squadra del girone B a secco di vittorie esterne. I ragazzi di coach Cilio non sono quindi in grado di garantire continuità dopo aver conquistato nettamente il derby di sabato scorso con la Virtus Padova.

Non è giornata!

Che non sia giornata ce lo dice subito il campo: imbarazzante il parziale di 27 a 7, al termine del primo periodo, conquistato dai marchigiani, che nonostante l’assenza di Stanic, si esprimono con grande sicurezza ed ottime percentuali di tiro, mentre dall’ altra parte c’è un avversario intimorito, una volta di più incapace di approcciare l’impegno con la dovuta determinazione.

Vicenza segna la miseria di sette punti all’interno della prima frazione, senza impensierire quindi la difesa avversaria. Le conclusioni a canestro biancorosse sono quasi sempre fuori ritmo e misura, cosicchè i fabrianesi molto precisi e vogliosi di ritrovare i due punti dopo tre stop consecutivi, scappano via, orientando subito la gara a loro favore.

La Civitus

La cui classifica rimane ovviamente difficile, presenta in quintetto Lurini al posto di Ambrosetti bloccato da un problema muscolare, ma la disparità delle forze in campo e’ palese. Berici messi subito all’ angolo anche da uno strepitoso Granic, mattatore del primo periodo, il quale contribuisce a spingere i suoi sul 20 a 5, con Fabriano pertanto in controllo e in fiducia, sino al clamoroso +20 ( 27 a 7 ) alla prima sirena. Vicenza ha già alzato bandiera bianca, ed i numeri sono eloquenti. Alla pausa lunga i marchigiani si esprimono con il 50 per cento dal campo contro il modestissimo 25 dei veneti.

Ci pensa poi Centanni mvp della serata con 26 punti a salire in cattedra con le sue ottime percentuali che vanno ad evidenziare ancora di più la serataccia di Cucchiaro e compagni, durati veramente poco sul parquet. E sabato prossimo Vicenza attende al palaGoldoni alle 18,30 Ravenna, solida squadra per un riscatto quantomai necessario, nella gara che precede la sosta natalizia. La classifica ha bisogno di ossigeno.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

