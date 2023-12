“Natale in Biblioteca” a Sovizzo, eventi e letture per tutte le età

“Natale in Biblioteca”: l’Amministrazione Comunale di Sovizzo, in collaborazione con la Biblioteca di Sovizzo, propone una serie di attività aperte al pubblico per celebrare l’arrivo delle festività natalizie.

“In un periodo dell’anno così speciale, desideriamo accogliere i nostri cittadini in Biblioteca, un luogo che va oltre la lettura, diventando uno spazio di connessione e condivisione” dichiara Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo.

Il primo appuntamento inizierà martedì 19 dicembre alle ore 17:00 con una lettura natalizia ed un laboratorio artistico per ragazzi dai 6 ai 10 anni.

L’evento sarà ad ingresso gratuito, ma con l’obbligo di prenotazione a causa del limitato numero dei posti disponibili per partecipare all’attività.

A seguire, martedì 20 dicembre alle ore 17:00, sarà organizzata una lettura di Natale per bambini dai 4 ai 7 anni, con partecipazione dei Nonni Lettori e di Babbo Natale.

L’ingresso sarà gratuito e senza l’obbligo di prenotazione.

Infine, giovedì 21 dicembre alle ore 18:00, si svolgerà un’ultima lettura per adulti intitolata “Leggiamo… il Natale!”, a cura del personale della Biblioteca.

Per informazioni e prenotazioni sul “Natale in Biblioteca” è possibile contattare la Biblioteca di Sovizzo allo 0444 1802130 o via e-mail a biblioteca@comune.sovizzo.vi.it.

Sovizzo, 18 Dicembre 2023

Fonte: Comune di Sovizzo (VI) – Ufficio Stampa