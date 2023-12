LR Vicenza: Aimo Diana è stato sollevato dall’incarico

La Società LR Vicenza comunica che il sig. Aimo Diana è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in Seconda Alessio Baresi, il Preparatore Atletico Esteban Anitua, il Collaboratore Tecnico Giampaolo Saurini e il Match Analyst Alessandro Belleri.

Il Club desidera ringraziare mister Diana e lo staff per l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro.

LR Vicenza

LR Vicenza Vision

Il progetto di LR Vicenza si pone l’ambizioso obiettivo di rilanciare la squadra biancorossa, scrivendo un nuovo capitolo della sua storia centenaria, attraverso la costruzione di una società calcistica che sia in grado di sviluppare un modello sostenibile di calcio.

Abbinando risultati sportivi e oculatezza della gestione, in un contesto generale di coinvolgimento del territorio.

La vision, innovativa,

è quella di dare vita alla “squadra del territorio” unendo le forze delle maggiori realtà sportive vicentine.

Ma anche delle sue forze imprenditoriali e delle sue istituzioni e associazioni, per poter così puntare ad obiettivi più importanti e sfidanti.

Risultati sportivi vs sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario, ma anche investimenti nel settore giovanile, vero asset strategico di una società di provincia e infrastrutturali.

Questo per poter regalare alla città un nuovo stadio e un centro sportivo ove poter esplicare l’attività della prima squadra e del vivaio.

Il tutto inserito in un piano a medio/lungo termine che garantisca alla società e alla città quello sviluppo e crescita che la storia, il brand e i tifosi del LR Vicenza meritano.

Fonte: dal sito LR Vicenza