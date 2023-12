Historic Club Schio: prestigioso trofeo “Manovella d’Oro”

L’Historic Club Schio, domenica 17 dicembre, ha organizzato presso il Ristorante da Beppino di Schio un’assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci con oggetto l’approvazione dell’adeguamento dello statuto sociale per aggiornamenti normativi, con iscrizione al registro Associazione Promozione Sociale (ASD), oltre all’esposizione del calendario provvisorio degli eventi 2024.

Danilo Castellarin

Approvato il nuovo statuto dall’assemblea all’unanimità, i soci si sono accomodati a tavola per l’annuale pranzo sociale di fine anno, tra l’altro particolarmente onorati della presenza di un gradito ospite: Danilo Castellarin, presidente dell’Commissione Storia e Musei dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Tra una portata ed un’altra, con somma sopportazione da parte delle gentili dame, si è parlato di motori, di affascinanti veicoli scomparsi dalla circolazione e del futuro del collezionismo.

Una bella considerazione è emersa tra le discussioni degli appassionati: “le auto d’epoca sono la più viva testimonianza del progresso”.

Possiamo supporre che qualche esuberante ottano nel vino, possa avere agevolato filosofici pensieri.

Alla fine del pranzo, l’amico Danilo Castellarin ha premiato col prestigioso trofeo “Manovella d’Oro” il raduno “Historic a Quota Mille 2022”. Un grande riconoscimento per questo raduno che nel 2022, ha festeggiato la 25^ edizione!

Carlo Studlick

Sempre Castellarin, in qualità di presidente dell’Commissione Storia e Musei dell’ASI, ha comunicato che, a seguito di un recente aggiornamento dei musei dedicati ai mezzi di trasporto, il Veneto è la regione che ne ospita il maggior numero in Italia ed ha ringraziato Carlo Studlick, vicepresidente del club, per l’aiuto offerto.

Seguirà sicuramente un aggiornamento del suo recente libro “La strada dei musei” che censisce le collezioni ed i musei dedicati ad auto, moto, camion, mezzi agricoli, aerei, treni, natanti, biciclette e carrozze.

Alessandro Rossi

Il Presidente Alessandro Rossi ha ripercorso tutti gli appuntamenti organizzati dal club elogiando l’operato dei consiglieri, degli sponsor. Oltre quanti, tra i soci, hanno collaborato con grande entusiasmo nella apprezzata riuscita delle manifestazioni.

A conclusione del pranzo sono starti premiati, con una certa trepidazione, i soci più presenti agli eventi del 2023.

Infine il club ha raccolto i doni (confezioni alimentari) dei soci che saranno consegnati la mattina di sabato 6 gennaio all’Emporio Solidale il Cedro, in concomitanza con la Befana ASI.

Il 2024 è alle porte e l’Historic Club Schio è già pronto a conquistarlo!!!

Filippi Diego Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa Historic Club Schio