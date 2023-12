Gennaro (FdI): furto alla festa domenicale e la borsa recuperata

Riceviamo (e pubblichiamo) la seguente storia, avvenuta domenica 17 dicembre, raccontata da Giulia Gennaro di FdI Vicenza, che ringraziamo.

I fatti

“Questa mattina mi sono recata alla festa di Borgo Santa Lucia a Vicenza per dare aiuto ad una commerciante nell’allestimento del gazebo per esporre e vendere la sua merce. Durante l’allestimento alle mie spalle era presente un furgone: all’interno di esso, c’era una borsa di una signora che stava sua volta aiutando per l’allestimento di un altro gazebo.

Un ragazzo già conosciuto dalla forze dell’ordine, di origine tunisina, ha rubato la borsa della signora che è andata, giustamente in preda al panico. Ho immediatamente chiamato il 113, ma in quel momento in zona erano sprovvisti delle Volanti. In quei momenti si è fermato con fare minaccioso un ragazzo in bici, sempre di origini tunisine, che aveva sentito che qualche passante stava parlando male degli stranieri. Sono intervenuta anche lì e mi sono messa in mezzo per evitare il peggio”.

Il recupero

“Il ragazzo in questione mi ha detto che poteva aiutarmi a trovare il rapinatore e la refurtiva. Non ci ho pensato un attimo e gli ho proposto di camminare assieme per il centro città con l’intento di identificare il malvivente e di ritrovare la refurtiva. Dopo ben due ore di camminata e di richiesta di informazioni ai senzatetto del centro, siamo riusciti non solo a sapere chi fosse ma anche a recuperare in varie zone del centro storico, documenti, portafoglio, bancomat, chiavi della macchina e di casa, oltre alla borsa della signora”.

“Siamo tornati assieme nel borgo per riportare gli affetti personali alla signora derubata e siamo stati accolti con grande entusiasmo da tutti i commercianti di Santa Lucia. Il mio speciale ringraziamento va rivolto a Moussam, un ragazzo di 20 anni che si è speso assieme a me per il bene comune.

Tutto è bene ciò che finisce bene”.

“Lavorare sul territorio in modo serio e concreto è anche questo. Buona festa di Santa Lucia a tutti. Passate nel borgo, è una meraviglia”.

Giulia Gennaro dirigente provinciale FdI