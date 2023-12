Europa League, il sorteggio degli spareggi: le possibili avversarie delle italiane

Il sorteggio si terrà oggi lunedì 18 dicembre alle ore 13: ecco le squadre qualificate ai playoff e le possibili avversarie di Milan e Roma

Si sono conclusi i gironi delle competizioni europee. Come vuole il regolamento dell’Uefa per quest’ultimo anno, le terze classificate in Champions League scenderanno a giocare uno spareggio contro le seconde qualificate in Europa League. Fra queste ci sono Milan e Roma, che non hanno fatto il loro dovere ai gironi.

Si preannunciano partite a dir poco combattute e imprevedibili sia per i rossoneri che per i giallorossi. Di solito gli appassionati di calcio europeo decidono di scommettere su Rabona per prevedere l’esito di queste partite, vista l’accuratezza delle sue statistiche.

Sorteggio spareggi di Europa League: quando c’è e come funziona

Il sorteggio degli spareggi di Europa League è in programma per lunedì 18 dicembre 2023 intorno alle ore 13, subito dopo quello classico degli ottavi di finale di Champions League.

Le regole sono abbastanza semplici: ad incontrarsi saranno le 8 squadre arrivate seconde nel proprio girone di Europa League e le 8 squadre che hanno chiuso al terzo posto il proprio gruppo di Champions League. Quindi non c’è pericolo che una formazione venga sorteggiata con una già affrontata, proprio perché provengono da due competizioni europee differenti. Inoltre, non possono incontrarsi subito squadre della stessa nazione – quindi non ci sarà subito un derby tra Milan e Roma. Anche gli ottavi di finale rimarrà in vigore questo regolamento, dove entrerà in gioco anche l’Atalanta già qualificata.

I playoff di Europa League si giocheranno giovedì 15 febbraio 2024 (andata) e giovedì 22 febbraio 2024 (ritorno). La prima partita sarà giocata in casa dalle squadre arrivate terze in Champions League (quindi dal Milan), mentre invece nella seconda toccherà ai club qualificatisi come secondi in Europa League giocare davanti ai propri tifosi (quindi alla Roma).

Europa League, le 16 squadre qualificate agli spareggi per gli ottavi di finale

Terze classificate in Champions League: Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk e Young Boys.

Seconde classificate in Europa League: Friburgo, Marsiglia, Qarabag, Rennes, Roma, Sparta Praga, Sporting Lisbona e Tolosa.

Il Milan è arrivato terzo nel proprio girone dietro a Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, quindi è sceso ai playoff di Europa League; la Roma invece ha chiuso il proprio girone al secondo posto dietro allo Slavia Praga, e quindi dovrà disputare uno spareggio di andata e ritorno per qualificarsi – e raggiungere così l’Atalanta – agli ottavi di finale di Europa League.

Spareggi di Europa League, le possibili avversarie del Milan

Da qui sono escluse tutte le terze qualificate in Champions League e la Roma, come unica italiana.

Friburgo

Marsiglia

Qarabag

Rennes

Sparta Praga

Sporting Lisbona

Tolosa

Spareggi di Europa League, le possibili avversarie della Roma

Da qui sono escluse tutte le seconde qualificate in Europa League e il Milan, come unica italiana.

Benfica

Braga

Feyenoord

Galatasaray

Lens

Shakhtar Donetsk

Young Boys