Bassano, opere pubbliche: scopri i primi interventi per il 2024

Opere pubbliche, via ai primi iter progettuali per il 2024 a Bassano del Grappa

Dopo l’approvazione e la presentazione del Piano triennale delle opere pubbliche, l’Amministrazione comunale ha dato il via libera anche ai quadri esigenziali per una serie di interventi, sbloccando di fatto la partenza di diversi iter progettuali previsti nel corso del 2024.

Il quadro esigenziale è un documento che precede la programmazione di un’opera pubblica, individuandone gli obiettivi generali, i fabbisogni della collettività e le specifiche esigenze quantitative e qualitative da soddisfare.

Gli interventi delle prime opere pubbliche

Questi i primi progetti che saranno dunque avviati, in via preliminare per poi passare alle fasi definitive ed esecutive, a partire dal prossimo mese di gennaio:

Ponte della Vittoria, manutenzione straordinaria (secondo stralcio)

Ripristino volumetrico del calcestruzzo ammalorato con protezione anticorrosiva delle armature e miglioramento della resistenza a fini antisismici (2.100.000 euro).

Palazzo Antonibon, ristrutturazione impianti tecnici

Ristrutturazione interna parziale degli impianti di parte del piano terra e del piano primo della porzione posta a sud-est dell’ex tribunale per rendere nuovamente fruibili gli uffici esistenti (300.000 euro).

Nuovi alloggi per persone e famiglie fragili

Ristrutturazione della parte dell’ex Caserma Fincato, un tempo destinata agli alloggi degli ufficiali e all’infermeria, e di una porzione di fabbricato in via Bonaguro al fine di realizzare sei unità abitative in cohousing per soggetti e famiglie inseriti in un progetto sociale (1.300.000 euro).

Castello degli Ezzelini e Torre di Ser Ivano, risanamenti

Manutenzione e restauro dei paramenti murari per sanare il degrado esistente, conservare il bene storico e garantire la pubblica incolumità dei passanti (250.000 euro).

Piazzale Cadorna, sistemazione

Lavori di riqualificazione del piazzale ad est del Tempio Ossario con rivisitazione dell’impianto di illuminazione, sostituzione di pali e armature con lampade d’arredo e riorganizzazione dei sottoservizi (500.000 euro).

Ex ospedale, ristrutturazione

Lavori di riqualificazione del fabbricato in viale delle Fosse per renderlo nuovamente utilizzabile (2.290.000 euro).

Palazzo Vittorelli, sistemazione sottotetto

Recupero funzionale di una porzione del complesso denominato Palazzo Pretorio, posto al secondo piano lungo via Vittorelli, al fine di rendere nuovamente utilizzabile la sala denominata “Salone delle Feste” (500.000 euro).

Museo civico, ristrutturazione tetti

Risanamento delle cause del degrado delle strutture e dei manti di copertura al fine di conservare il patrimonio storico architettonico prevedendo interventi di miglioramento sismico e l’adeguata impermeabilizzazione delle coperture (900.000 euro).

Scuola primaria Canova, impermeabilizzazioni

Rimozione delle coperture in lamiera metallica esistenti, coibentazione del solaio di copertura e posa di nuova copertura compreso, ove necessario, il rifacimento delle lattonerie al fine di migliorare complessivamente la prestazione energetica dell’edificio ed il comfort interno degli ambienti scolastici (240.000 euro).

Scuola primaria Pascoli, messa a norma

Interventi nell’edificio scolastico adibito a scuola primaria “G. Pascoli” sita in Viale Diaz. Il fine è di adeguarla in termini di sicurezza sia come impiantistica che per gli aspetti relativi al certificato di prevenzione incendi (480.000 euro).

San Vito, nuovo campo sintetico

Lavori per la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica nell’area all’incrocio tra le vie San Benedetto, Monte Zebio e Don G. Rizzi.Il campo sostituirà quello attuale in erba (400.000 euro).

Stadio Mercante, nuova torre di illuminazione

Demolizione della torre faro a sud-est e ricostruzione in una posizione esterna rispetto all’anello dello stadio velodromo (260.000 euro).

Palangarano, efficientamento energetico

Coibentazione e nuova impermeabilizzazione della porzione piana della copertura del palasport in quartiere XXV Aprile (215.000 euro).

Pista ciclabile in via Cunizza da Romano

Nuovo tratto di percorso da via Col Moschin a via Valsugana, collegando i comuni di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino (220.000 euro).

Manutenzione strade comunali

Ripristino pavimentazioni dissestate e dei sottoservizi stradali con inserimento di nuovi tratti di guard-rail (230.000 euro).

Nuovo archivio comunale

Costruzione di un edificio ad hoc presso l’ex Caserma Fincato, in quartiere San Vito (900.000 euro).

Ristrutturazione alloggi ERP

Lavori di riqualificazione di alcuni alloggi in via Bonaguro per sanare le cause del degrado delle strutture e dei manti di copertura. Tutto ciò al fine di poter nuovamente concedere in uso le abitazioni con finalità sociali (500.000 euro).

Bassano del Grappa, 18 dicembre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa