Bassano: convegni e attività, scuole contro la violenza sulle donne

L’Amministrazione comunale di Bassano ha posto le basi per alcune iniziative di sensibilizzazione sulla violenza di genere rivolte alla cittadinanza.

Con uno stanziamento di 8 mila euro, saranno promossi due convegni aperti al pubblico nelle giornate dell’8 marzo e del 25 novembre, ricorrenze dedicate alla donna, e percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità responsabile da realizzarsi con gli studenti delle scuole del territorio comunale, garantendo il coinvolgimento degli istituti scolastici.

Queste attività saranno promosse, di volta in volta, in collaborazione con un Centro antiviolenza del territorio individuato tra quelli iscritti nell’apposito elenco regionale e al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), con il quale verrà sottoscritta una convenzione della durata di un anno, con possibilità di rinnovo.

Mavì Zanata

“Questa iniziativa – spiega l’assessore alle Pari Opportunità, Mavì Zanata – arriva in un momento di particolare coinvolgimento sul tema della violenza contro le donne e rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto al lavoro che stiamo portando avanti da diversi anni per il rafforzamento dei servizi della Rete Antiviolenza con associazioni che gestiscono centri di accoglienza per le donne, ma anche per il trattamento rieducativo di uomini autori di violenza domestica e di genere. Coinvolgeremo figure professionali preparate per iniziare, dal nostro piccolo, a costruire quel percorso di educazione e cambiamento culturale, di cui tanto si sta parlando, necessario per la costruzione di un nuovo futuro basato sull’uguaglianza e il rispetto”.

L’assessore Zanata ricorda che è sempre attivo lo sportello di segretariato dei Servizi Sociali al numero 0424/519150, attivo dal lunedì al venerdì, per assistere le donne che si trovano in situazioni di difficoltà.

“Il nostro Comune – conclude – fa parte della Rete Antiviolenza territoriale, e ne è punto di accesso, insieme ai centri antiviolenza, ai consultori, alle forze dell’ordine e all’azienda sanitaria. In caso di necessità di protezione siamo pronti a tendere una mano per trovare una soluzione tempestiva e adeguata, valutando caso per caso, attraverso risorse comunali e una serie di altri strumenti preziosi, come le case rifugio del territorio o il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.

Bassano del Grappa, 18 dicembre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa