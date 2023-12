Stagione Teatrale della Città di Bassano 19 e 20 dicembre alle 21 al Teatro Remondini – LAURA MORANTE PORTA IN SCENA “MEDEA” DI EURIPIDE – Fino al 21 dicembre è possibile aderire alla Stagione Teatrale con uno Speciale Mini Abbonamneto

Doppio appuntamento

per l’apertura della Stagione Teatrale della Città di Bassano – realizzata in collaborazione con Arteven – Martedì 19 e mercoledì 20 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Remondini va n scena Medea, la celebre tragedia di Euripide, interpretata con grande intensità da Laura Moran­te, e accompagnata dalle musiche dal vivo di Davide Alogna al violino e Giuseppe Gullotta al pianoforte, che eseguiranno brani di Debussy, Chopin, Prokofiev, César Franck e Guido Alberto Fano.

Il mito di Medea, eterno archetipo dell’indicibile e del non rappresentabile del cuore umano e delle sue parti più oscure, viene restituito da una tra le migliori attrici del nostro teatro e del nostro cinema. Medea rappresenta la complessità che si fa carne e pensiero, l’unione tra il razionale e l’irrazionale perchè nella sua figura tragica, istinto e intelletto, passione e ragione, si intrecciano senza possibilità di separazione.

La celebre tragedia di Euripide è datata nel 431 a.c., e ambientata a Corinto, dove Giasone, Medea e i loro due figli si sono fermati. Creonte, re della città di Corinto, vuole dare la sua giovane figlia Glauce in sposa a Giasone, offrendo così a quest’ultimo la possibilità di successione al trono. Giasone accetta e cerca inutilmente di far accettare la cosa a Medea, che triste si dispera per l’abbandono e l’allontanamento, imposto da Creonte, timoroso di sue vendette.

Fingendosi rassegnata, fa credere di volersi rappacificare con la nuova famiglia del marito per il bene dei figli, ma la sua vendetta sarà terribile.

Medea

Il personaggio di Medea racchiude nel suo carattere la complessità dell’animo umano: è una donna di straordinaria razionalità ma anche di estrema passionalità e le sue azioni sono il risultato del diverso e mutevole rapporto di forze tra esigenze razionali e istanze emotive, che Laura Morante restituisce con intensità senza pari.

Laura Morante

Insieme a Daniele Costantini alla regia, riadatta il capolavoro di Euripide in forma di monologo, accompagnata dalla musica dal vivo.

Laura Morante è una delle più importanti attrici italiane, regista, sceneggiatrice, co-sceneggiatrice. Vincitrice di numerosi premi, tra cui 2 Nastri d’Argento, un David di Donatello, si divide tra il grande cinema e il teatro.

La compagnia incontra il pubblico mercoledì 20 dicembre, alle ore 19.00 presso il Ridotto del Remondini. L’incontro rientra nel progetto ABBECEDARIO invernale, realizzato n collaborazione con Color Cooperativa e prevede un percorso di avvicinamento ai linguaggi della scena dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio. Attraverso incontri di approfondimento a Scuola, condotti da esperti, dialoghi con gli artisti e visione degli spettacoli, agli studenti vengono forniti degli strumenti per leggere quello che va in scene a e diventare nuovi spettatori.

La stagione teatrale prosegue poi lunedì 15 gennaio con Isabella Rossellini in Darwin’s smile con regia di Murielle Mayette – Holtz, per poi proseguire fino ad aprile con altri titoli dedicati a grandi autori e interpreti.

Fino al 21 dicembre è ancora disponibile il mini abbonamento per 5 titoli a partire da 75 euro e una speciale promozione riservata agli studenti a 45 euro.



Informazioni e prenotazioni Ufficio teatro tel. 0424 519819 e 254214