Fiscale squalifica per la staffetta maschile – Short Track CdM Seul: sei top-ten azzurre nella giornata conclusiva

La quarta tappa della Coppa del Mondo di short track ha raggiunto la propria conclusione.

Domenica 17 dicembre,

nel Mokdong Ice Rink di Seul, si sono disputate le finali dei 500 metri, della seconda gara dei 1.500 metri e delle staffette monosesso.

Nella staffetta maschile, venerdì il quartetto composto da Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) aveva vinto il proprio quarto di finale davanti al Belgio e al Canada, inopinatamente eliminato. Sabato, i medesimi uomini avevano superato la semifinale chiudendo in seconda piazza, alle spalle della Cina.

Nell’atto decisivo, Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle) ha sostituito Sighel. Gareggiando in maniera acuta e tatticamente accorta, gli azzurri erano passati sul traguardo in seconda posizione, dietro alla Cina. Cionondimeno, hanno subito una fiscale squalifica, poiché il sorpasso effettuato da Spechenhauser ai danni dell’ultimo frazionista olandese è stato ritenuto irregolare. Dunque la compagine tricolore è stata retrocessa in quinta piazza.

In ambito individuale, i risultati più rimarchevoli sono giunti nella gara-bis dei 1.500 metri.

Nel settore femminile

Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) si sono rese protagoniste di una generosa prestazione, spingendosi sino alla Finale, conclusa rispettivamente in sesta e settima piazza. Elisa Confortola (Fiamme Oro) è invece stata eliminata in semifinale.

Fra gli uomini,

Luca Spechenhauser ha avuto il grande merito di raggiungere la Finale dopo essere emerso dai ripescaggi, nei quali si sono fermati Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle) e Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri). Nell’atto conclusivo, il ventitreenne valtellinese ha lottato contro l’agguerrita concorrenza, cadendo nell’ultimo giro. Rialzatosi, ha concluso sesto.

Sui 500 metri maschili, Pietro Sighel ha preso parte alla finale-B, nella quale è transitato sul traguardo in quarta posizione, venendo classificato nono assoluto. L’avventura di Thomas Nadalini si è conclusa ai quarti di finale, mentre Mattia Antonioli non ha superato i ripescaggi. Fra le donne, Chiara Betti (Fiamme Gialle) si è battuta nel proprio difficile quarto di finale, risultando alfine eliminata per soli due millesimi. La staffetta femminile è infine stata squalificata in finale-B, concludendo ottava.

Al termine delle prime quattro tappe stagionali di Coppa del Mondo, il movimento italiano ha pertanto archiviato un totale di 7 podi e 36 piazzamenti nella top-ten.

Qui sono reperibili programma e risultati completi della tappa di Seul.

Foto: A sinistra Luca Spechenhauser. Sulla destra Pietro Sighel. Credit: Dominic Tanguay