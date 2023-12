Asiago Hockey: vittoria sugli squali di Innsbruck

Vittoria da tre punti per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che all’Odegar batte gli squali di Innsbruck con il risultato di 7 a 4 – Barrasso può contare sull’esordio di Oksanen, mentre deve ovviamente rinunciare a Saracino, Porco e Moncada.

Primi minuti

L’Asiago fatica a trovare il giusto ritmo, lasciando di fatto l’iniziativa all’Innsbruck. Fazio salva ripetutamente i suoi per una decina di minuti, fino al risveglio dei suoi che arriva all’9° minuto, quando Ierullo serve sotto porta Finoro, che però non riesce a battere il goalie ospite. Un minuto più tardi i Giallorossi vanno in vantaggio con Stevan, che spedisce in rete un rebound lasciato da Buitenhuis dopo un tiro di Michele Marchetti.

I Leoni raddoppiano neanche tre minuti dopo con un gran goal di Gennaro, che apre in due la difesa ospite, lascia sul posto un difensore e deposita in rete. Nei due minuti seguenti l’Asiago sfiora il terzo goal in due occasioni con Finoro e Gennaro, che non riescono ad inquadrare la porta da ottima posizione. A un secondo dal termine l’Innsbruck trova la rete del 2-1 con Albano, che infila il disco alle spalle di Fazio proprio a fil di sirena.

Nel secondo periodo

i Giallorossi possono giocare in powerplay sin dal primo minuto per un fallo di Steffler e ne approfitta segnando con Misley, che nel mettere il disco in centro trova la deviazione decisiva e involontaria di Halbert. All’11’ l’Asiago segna ancora con Michele Marchetti,che scappa in velocità, si allarga sulla sinistra e mette il disco ad incrociare per il 4-1. Un minuto più tardi gli ospiti riaprono la partita in powerplay con un tocco al volo sotto porta di Green. Al 17′ Rockwood sgambetta Rapuzzi e poi perde la testa, venendo penalizzato con 2+2+10 minuti di penalità. I Leoni ringraziano e sfruttano entrambe le occasioni: dopo 10 secondi dall’inizio del powerplay con una botta a volo di McShane e un minuto esatto più tardi con Gazzola, che infila il disco tra i gambali di Buitenhuis da posizione centrale.

Nel terzo periodo

Gli ospiti sostituiscono il portiere ed inseriscono Gratzer a difesa della gabbia. Al 4′ gli squali riescono a trovare la terza rete che permette loro di accorciare con Roy, che conclude un’azione splendida dei suoi compagni e deposita il disco in porta a Fazio già battuto dalla serie di passaggi. La partita prosegue senza grosse azioni, anche perché i Leoni cercano in tutti i modi di far correre i minuti sul cronometro senza correre rischi. Al 17′ Gennaro fallisce un goal già fatto lisciando il puck e gli ospiti ne approfittano per cambiare fronte e portarsi a meno due con Peeters, che batte il goalie Stellato. O’Keefe allora prova il tutto per tutto richiamando Gratzer in panchina, ma alla fine è Finoro a chiudere il match con un goal a porta vuota.

La Migross Supermercati Asiago Hockey vince la seconda partita consecutiva dopo quella di Vienna e si porta a quattro punti di distanza dalla zona pre-playoff.

Mercoledì i Leoni torneranno sul ghiaccio dell’Odegar per affrontare i Graz99ers.

Formazione Asiago:

Fazio (De Filippo), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Beaulieu, Rigoni F., Castlunger, Misley, Ierullo, Stevan, Rigoni F., Gennaro, Rapuzzi, Zampieri, Oksanen, Marchetti M., McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Innsbruck:

Buitenhuis (Gratzer), Kerber, Albano, Green, Jakubitzka, Shaw, Steffler, Ploner, Roy, Krogsgaard, Winkler, Mader, Ludin, Rockwood, Halbert, Schintler, Mackin, Peeters, Bar, Lattner.

Coach: O’Keefe.

Arbitri: Nikolic, Sternat. Linesmen: Pardatscher, Puff.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 10:39 1:0 EQ ASH Stevan M. (16) Marchetti M. (68) 1 13:02 2:0 EQ ASH Gennaro M. (21) Gazzola R. (24) 1 19:59 2:1 EQ HCI Albano N. (6) Shaw B. (12) Peeters S. (82) 2 21:24 3:1 PP1 ASH Misley B. (9) McShane A. (91) Vallati G. (11) 2 31:49 4:1 EQ ASH Marchetti M. (68) Casetti L. (17) Beaulieu P. (52) 2 32:55 4:2 PP1 HCI Green G. (9) Shaw B. (12) Mackin C. (81) 2 37:38 5:2 GWG PP1 ASH McShane A. (91) Misley B. (9) Vallati G. (11) 2 38:38 6:2 PP1 ASH Gazzola R. (24) Gennaro M. (21) Rapuzzi W. (25) 3 44:26 6:3 EQ HCI Roy K. (23) Green G. (9) Winkler D. (38) 3 57:16 6:4 EQ HCI Peeters S. (82) Shaw B. (12) Mackin C. (81) 3 58:43 7:4 EN EQ ASH Finoro G. (92) Misley B. (9) McShane A. (91)

Fonte Migross Supermercati Asiago Hockey (www.asiagohockey.it) – Foto di Vito De Romeo