Pallacanestro Vicenza va a Fabriano per cancellare uno zero

Basket Serie B Nazionale – La pallacanestro Vicenza rilanciata dal netto successo nel derby con la Virtus Padova, che ha permesso ai berici di abbandonare l’ultimo posto della classifica, inizia il ciclo delle trasferte ” lunghe ” recandosi a Fabriano, alla ricerca di quel colpo esterno che ancora manca.in questa stagione. Palla a due domani alle 18,00 sul parquet del palaChemiba di Cerreto D’Esi ( Ancona ). Arbitri i signori Castellano di Legnano e Mammoli di Perugia.

La Ristopro Fabriano è squadra con ambizioni però sinora eccessivamente discontinua al limite dell’indecifrabile. I marchigiani arrivano da tre stop consecutivi, il primo di misura in casa con Ruvo, quindi per loro trasferte infruttuose a Mestre e a Lumezzane dove per la verità domenica scorsa si sono presentati rimaneggiati ed acciaccati. Ci sarà molta voglia di rivincita, in questa quindicesima giornata, che i ragazzi di coach Cilio dovranno essere bravi ad arginare, facendo leva sulla voglia di conquistare la prima vittoria esterna stagionale, che darebbe grande slancio ed autostima , oltre ovviamente a due punti d’inestimabile valore.

Importante mostrarsi da subito con ferocia agonistica, senza troppa ansia, evitando così quelle sbavature in attacco, costate care in più di qualche circostanza. Cilio chiede ai suoi la massima applicazione su entrambe le metà del campo al fine di ottenere una prestazione in grado di generare per Vicenza la seconda vittoria consecutiva,

FABRIANO

I marchigiani ci hanno abituato in questi anni alla costruzione di squadre solide, ricche di talento e capaci di superare ogni lecita aspettativa.

Due giocatori come Stanic e Centanni sono fondamentali e attorno a loro trovano un contesto assai mutato rispetto all’anno scorso. Dall’arrivo di coach Grandi all’acquisizione di validi giocatori quali Negri, Granic e Bedin. Anche dalla panchina però sono diversi i nomi capaci di offrire il loro contributo e tra di essi Bandini, Rapini e Giombini. Il talento c’è ma per arrivare ai playoff serve molta più continuità. Radiocronaca diretta del match alle 18,00 di domani sulla pagina facebook Riccardo radiocronache pallacanestro per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia se non si è già tra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza