Club Inner Wheel Donne di Marostica: raccolta fondi per “Spazio donna”

Esserci è il primo passo, il più importante per chi cerca aiuto. Ecco perché da Marostica parte un messaggio di impegno, di presenza e di solidarietà che vuole arrivare lontano.

IMPLEMENTARE I SERVIZI DELLO SPORTELLO “SPAZIO DONNA”

A MAROSTICA UNA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLE DONNE IN DIFFICOLTÀ

Club Inner Wheel Donne di Marostica

ha promosso una raccolta fondi per sostenere la nuova convenzione con una realtà importante e già attiva nel nostro territorio come lo sportello “Spazio donna”, gestito dall’Associazione “Questa Città”. Un contributo che permetterà di aumentare il numero di ore di servizio per aiutare le donne in difficoltà, dando un valore ancora più profondo allo slogan che accompagna quest’anno le iniziative di Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile di service al mondo: “Donne che aiutano donne in difficoltà”.

Il tema della violenza sulle donne, in famiglia, sui minori e sugli anziani è drammaticamente presente nella quotidianità: troppe volte nascosto e taciuto. Lo sportello “Spazio Donna”, che da anni è presente nel territorio e collabora anche con l’Amministrazione comunale di Marostica si conferma un punto di riferimento fondamentale per far fronte a questa sempre più difficile situazione.

L’Amministrazione comunale conferma l’impegno nel sensibilizzare la comunità e soprattutto nel promuovere ogni tipo di iniziativa a supporto della presenza degli sportelli territoriali, in particolare quello nel Comune di Marostica, affinché possano portare nuovi aiuti anche economici per le esigenze di donne ma anche di figli minori.

Raccolta fondi

Iniziative come quella realizzata dal Club Inner Wheel Donne di Marostica per contribuire, attraverso una raccolta fondi, all’implementazione dei servizi di aiuto e accompagnamento verso tutte le donne e in particolare a quelle che si trovano in situazione di disagio personale e relazionale sono una luce che illumina di speranza, una fiamma che ha bisogno di essere alimentata giorno dopo giorno per evitare che si spenga.

Ylenia Bianchin

«L’invito che, come Amministrazione comunale di Marostica, Pianezze e Colceresa, vogliamo mandare a sostegno della realtà dello sportello “Spazio Donna” è che c’è bisogno dell’aiuto di tutti per aiutare chi ne ha bisogno. Il tessuto imprenditoriale marosticense e bassanese ha dimostrato sempre grande partecipazione e grande senso civico: speriamo questi esempi virtuosi spingano altre realtà economiche a dare un contributo per il bene di tutti.

Ringraziamo la presidente del Club Inner Wheel Donne di Marostica, Manuele Zambello, per il suo impegno e per aver portato con successo questa idea a diventare realtà tangibile. Il ringraziamento si estende naturalmente a tutte le donne socie del Club Inner Wheel Donne di Marostica e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato, ma soprattutto va ringraziata Maria Pia Mainardi che da anni coordina e opera i tanti professionisti all’interno dello sportello “Spazio Donna”, che svolgono un ruolo determinante e di grande aiuto in tutto il territorio» –

Ylenia Bianchin, Assessore Attività Produttive Comune di Marostica

Marostica, 15 dicembre 2023

