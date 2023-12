Aggiungi Calore al Natale con il nuovo EP del duo Milano/Vezzaro

E’ NATALE ep DANNY MILANO e MICHELE VEZZARO aggiungono Calore al Natale

Titoli

1. Scendi giù feat Virginia

2. Tropical Christmas

3. È Natale feat Virginia

4. Scendi giù strumentale

5. È Natale strumentale

Un fiocco di neve si posa lieve sui nostri Digital Audio … “E’ Natale”.

È proprio questo il titolo dell’EP dell’infaticabile duo Milano/Vezzaro produttori di Vicenza, che invaderà il nostro

Natale in musica dividendo le emozioni della musica tra dolcezza e calore.

Il timbro musicale di Danny e Michele è inconfondibile e porta con sé anni di proficua esperienza con il gruppo RTI sfociato in brani e sigle di importanti programmi e pubblicità Mediaset.

Dopo il fantastico lavoro “music for TV” pubblicato di recente con RTI, la coppia di artisti vuole addentrarsi nelle emozioni del Natale con la dolcezza di “Scendi giù”, la melodia di “E’ Natale” e l’ironia di “Tropical Christmas”.

Virginia, giovanissima cantante che interpreta i brani, si è prestata già ad altre composizioni del duo.

L’ascolto è godibile, a tratti avvolgente e – come sempre – penetrante.

Le 700 piattaforme musicali che ospiteranno “E’ Natale” dal 16 dicembre, sono già in attesa di questa dolce neve che questo duo sarà in grado di far posare lieve sulle vostre festività natalizie e sulla vostra voglia di buona musica.

https://dgmilano.wixsite.com/dannymilano