Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley a caccia di conferme a Crema – Sabato alle 20,30 al PalaBertoni la squadra di Mariella Cavallaro – reduce dal 3-0 casalingo contro Ostiano – sfida l’Enercom Fimi

A caccia di conferme. Domani (sabato) alle 20,30 Vicenza Volley sarà di scena al PalaBertoni di Crema per sfidare l’Enercom Fimi nell’undicesima giornata d’andata del girone B di serie B1 femminile.

Mariella Cavallaro

Le ragazze di Mariella Cavallaro arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo il 3-0 casalingo di prestigio contro Ostiano, che ha rilanciato la classifica delle beriche, ora quarte a braccetto con Ripalta ma a -2 dal secondo posto. Per le biancorosse, ora un altro ostacolo proveniente dalla stessa provincia.

Pierantonio Cappellari

“Affronteremo – afferma Pierantonio Cappellari, vice allenatore di Vicenza Volley – una squadra che risulta molto temibile in casa, con atlete potenti ed estrose, dotate di qualità importanti nei fondamentali di rete, attacco e muro. Una squadra ostica, che lotta su ogni pallone, come hanno fatto nell’ultima di campionato in casa di Peschiera, sconfitta solo al tie break dopo una vera e propria battaglia.

Dovremo sicuramente cercare di mettere in difficoltà il loro cambiopalla per poter aiutare il nostro muro-difesa a contenere nel modo migliori i loro attacchi con i laterali, che sono potenti, ma anche abili. Da parte nostra c’è la volontà di confermare l’ottima prestazione di domenica, cercando di dare continuità al nostro gioco”.

Quindi aggiunge

“Crema è attualmente decima con 12 punti. La squadra guidata da Matteo Moschetti è formata da un gruppo di atlete da molti anni in rosa, che hanno costruito insieme un percorso che le ha portate dalla serie D alla B1, affiancate da alcune giovani di importante prospettiva chiamate a rinforzare la rosa. La regista è Giulia Moretti, atleta estrosa, veterana del gruppo nonostante la giovane età. L’opposta è un’altra “veterana” per militanza, Giulia Giroletti, il capitano della squadra, atleta fisica e potente.

Il gruppo delle schiacciatrici è costituito dalla giovane Noemi Despaigne (2005), in uscita dal Club Italia, la coetanea Ludovica Pagliuca (anche lei con presenze in nazionali giovanili) e la più esperta Elisa Tonello, che vanta esperienze anche in A2 e passata anche lei dal Club Italia. Al centro le due atlete più esperte della squadra, Eva Ravazzolo, ex Giorgione dove ha militato per molte stagioni e dotata di importanti qualità a muro, e Monica Fioretti, altra “veterana” del gruppo. Il libero è Alice Labadini, un’altra delle protagoniste delle ultime stagioni”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Simone Benigni e il secondo arbitro Sara Noira.

IL TURNO

Questo il programma dell’undicesima giornata d’andata del girone B di serie B1 femminile.

Ipag Volley Noventa-Rothoblaas Volano

Enercom Fimi Crema-Vicenza Volley

Volley Academy V&V-Orotig Peschiera Ponti

Azimut Giorgione-Cortina Express Imoco

Fantini Folcieri Ostiano-Banca Annia Aduna

C.r. Transport Ripalta-Vlc Rom Plastica

Riposa: Arena Volley Team.

LA CLASSIFICA

Azimut Giorgione 23, Fantini-Folcieri Ostiano 19, Arena Volley Team 18, Vicenza Volley, C.r. Transport Ripalta 17, Rothoblaas Volano 15, Cortina Express Imoco, Orotig Peschiera Ponti 14, Ipag Volley Noventa 13, Enercom Fimi Crema 12, Banca Annia Aduna 10, Vlc Rom Plastica 5, Volley Academy V&V 3.

Nella foto di Daniele Marangoni, il gruppo di Vicenza Volley

VICENZA, 15 DICEMBRE 2023

