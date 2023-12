Ritorno dal futuro: ecco le proiezioni delle favorite alla vittoria di Serie A e Champions League

Questi mesi sono cruciali per i destini dei club sia nei campionati nazionali che in Champions, mentre il Napoli si prepara a rientrare tra le grandi con Mazzarri, l’Inter e la Juve dominano il campionato e il Milan sta vivendo un periodo di crisi, ma non finisce qui, perché la classifica di Serie A sarà determinata anche dagli impegni UEFA.

Il calcio è lo sport più bello del mondo proprio per la sua imprevedibilità, per capire come finirà questa stagione bisogna andare nel futuro e ritornare con i risultati già pronti: missione impossibile o questione di quote? Scopriamolo insieme.

Chi vincerà la Serie A 2023 – 2024? Grande sfida tra Inter e Juve

I bookmakers hanno sempre favorito l’Inter nel palinsesto delle scommesse calcio sulla squadra vincente di Serie A sin dall’inizio di agosto, non a caso il Biscione non ha mollato mai la presa in cima alla classifica.

I Nerazzurri dovranno fare (e già stanno facendo) i conti con la Juventus di Allegri, entrambe le squadre hanno concluso 8 gare sulle prime 12 in clean sheet, con la differenza che il reparto offensivo dell’Inter ha sfiorato le 30 reti in questo primo terzo di campionato, arrivando alla sosta di novembre con 29 gol segnati.

Difficile se non impossibile capire chi vincerà lo scudetto, il Biscione è quotato a 1.57 mentre la Vecchia Signora a 3.75, con la differenza che l’armata di Allegri non partecipa ad alcuna competizione UEFA mentre i vice campioni d’Europa devono vendicare il torto agonistico subìto in finale lo scorso anno contro il City in finale.

È un testa a testa senza esclusione di gol che potrebbe vedere la Juventus tornare a vincere lo scudetto, nonostante le difficoltà e salvo ulteriori problemi che potrebbero sorgere, che già stanno mettendo a rischio i buoni propositi dei Bianconeri.

Qual è l’outsider che potrebbe risorgere dalle ceneri e imporsi nella lotta scudetto? La risposta è il Milan o gli attuali campioni in carica del Napoli, ma questa è pura fantascienza, almeno per ora.

Quali saranno le squadre semifinaliste della Champions 2024?

Per quanto riguarda le quote bet sulle squadre favorite alla vittoria di Champions League le probabili finaliste saranno Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid e Arsenal, con i campioni in carica favoriti alla vittoria come ormai accade da qualche anno a questa parte.

Le squadre che potrebbero inserirsi fra le prime quattro d’Europa sono il Barcellona e l’Inter, che stanno facendo molto bene nei gironi e sono a un passo dalla qualificazione agli ottavi.

La quota del City vincente Champions 2024 è fissata a 3, il Bayern Monaco è quotato a 5 mentre il Real Madrid è quotato a 7.5, ma attenzione al Milan, perché il Diavolo è la squadra italiana più vincente in questo torneo, nonché il secondo club più vincente in assoluto dopo i Blancos.

I Rossoneri vantano 7 titoli in bacheca e la vittoria contro il PSG potrebbe ridare la fiducia agli uomini di Pioli, per questo non bisogna mai cantare vittoria troppo presto, perché la Champions non solo è il torneo più difficile e spettacolare nel mondo del calcio, ma anche il più imprevedibile.