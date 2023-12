Gian Franco Filippini giornalista: scopri le sue memorie

In Bertoliana l’ultima cronaca del giornalista Gian Franco Filippini, scomparso nel 2022

Presentazione del libro “Ho preso tre testate. Memorie di un cronista tra «Il Gazzettino», «Il Giornale di Vicenza» e «Nuova Vicenza»

Un libro appena edito da Ronzani editore, “Ho preso tre testate. Memorie di un cronista tra «Il Gazzettino», «Il Giornale di Vicenza» e «Nuova Vicenza»”, riporta agli onori della cronaca un formidabile vicentino, Gian Franco Filippini, giornalista della redazione vicentina de “Il Gazzettino” nei primi anni ’70 e del “Giornale di Vicenza” dal 1975 al 1988; nel 1987 approdò al settimanale “Nuova Vicenza” e vi restò fino al 1991, trasformandolo in quotidiano.

Mancato lo scorso anno, Filippini scrisse nei duri mesi della pandemia queste originali memorie, che costituiscono un breviario del giornalismo di provincia sul finire del secolo passato.

Presentazione del libro

Il libro verrà presentato in Biblioteca Bertoliana, nella sede di Palazzo Cordellina, lunedì 18 dicembre alle 18, alla presenza di Ilvo Diamanti ed Emilio Franzina, con la partecipazione della moglie Giuliana Sona.

I temi trattati

Le memorie di Filippini assurgono al rango di fonte privilegiata per ricostruire vent’anni di giornalismo in Veneto. Ma anche le parabole di alcune delle sue testate periodiche e quotidiane. È un racconto ricco di aneddoti esemplari e di riferimenti puntuali a situazioni e a personaggi di un mondo in parte scomparso e stravolto dalla digitalizzazione, ma anche teatro di pratiche tipiche dell’informazione locale, con i suoi molti vizi e con le sue piccole virtù.

Temi come quelli della mafia a Vicenza, il veggente Baron a Schio, la caserma Ederle. Ma anche problemi legati a ecologia, emarginazione, politica interna, sport e arte diventarono suoi cavalli di battaglia. E oggi, oltre che dal libro, sono documentati da un ricco archivio professionale di oltre 200 fascicoli, che la moglie Giuliana e i figli Francesco e Alberto intendono donare a Vicenza e alla Biblioteca Bertoliana. Donare perché torni a testimoniare e raccontare l’attività giornalistica indefessa, scrupolosa e attenta di Gian Franco Filippini.

Vicenza, 15 dicembre 2023

