Arte thailandese: scopri le iniziative al Museo Civico di Schio

Fino al 14 gennaio il Museo Civico Palazzo Fogazzaro ospita Himmapan, la mostra dedicata ai paesaggi sacri e alla vita quotidiana nella pittura contemporanea dell’arte thailandese. Nell’ambito dell’esposizione sono previsti laboratori e incontri per approfondire l’arte e la cultura del Paese asiatico.

Programma laboratori e incontri

Il primo appuntamento dal titolo “Viaggi nel mondo” è per domani sabato 16 dicembre alle 16 in Biblioteca Civica R. Bortoli assieme ai curatori della mostra Graziano Dal Maso e Rampung Jaisam che approfondiranno l’affascinante storia della Thailandia, tra miti e tradizioni.

Domenica 30 dicembre alle 16.30 al Museo Civico, invece, è in programma “Foresta incantata”, un laboratorio di carta stampata per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni dedicato ai meravigliosi paesaggi thailandesi. Si prosegue, poi, venerdì 5 gennaio alle 10 sempre al Museo Civico con un altro laboratorio di carta stampata per scoprire gli “Animali fantastici” del Paese asiatico, aperto a giovani e adulti.

Tutti le attività sono a ingresso gratuito così come le visite guidate della mostra “Himmapan” in calendario per il 17, 30 e 31 dicembre e per il 13 e 14 gennaio alle 16.30. Maggiori informazioni www.museopalazzofogazzaro.it

La mostra Himmapan

Esplora la pittura contemporanea thailandese, presentando una varietà di opere d’arte che catturano la vita quotidiana e la spiritualità buddhista della Thailandia. Gli artisti selezionati hanno creato opere che offrono una finestra sulla cultura e sulla bellezza del paese asiatico. L’esposizione, poi, mette in luce come due artisti italiani Corrado Feroci e Galileo Chini abbiano influito nella pittura Thailandese.

Himmapan prende il suo nome dal Giardino Segreto di Himmapan, un mondo straordinario e simbolico che richiama la spiritualità buddhista. La leggenda narra che la foresta di Himmapan sia la dimora di creature magiche come i Naga, le Kinnari, i Nak Puksin insieme a divinità buddiste e induiste. Questa foresta è considerata un luogo sacro e protetto, dove esseri divini e creature magiche vivono in armonia.

Schio, 15 dicembre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa