Velcofin Interlocks Vicenza batte Umbertide, paura per Sammartino

La Velcofin Interlocks Vicenza vince la seconda partita consecutiva in casa e sale a quota quattro punti in classifica, biattendo Umbertide 60-45. Le biancorosse restano quasi sempre in controllo della sfida contro le umbre e nell’ultimo quarto prendono il largo arrivando anche a +17. Nel finale, attimi di paura per Ludovica Sammartino, giocatrice ospite, che a poco più di un minuto dalla fine si è accasciata a causa di un malore in panchina. Trasportata in ospedale per accertamenti, pare la giocatrice abbia ripreso conoscenza già in ambulanza dove si trova in attesa di essere visitata in questo momento.

Vicenza vince e convince nel match contro Umbertide: trascinata da una Vitari in grande spolvero (12 punti e 8 rimbalzi) e da Pellegrini e Bevolo (15 e 10 punti ciascuna), che spaccano la partita dalla panchina, la squadra di Zara domina la battaglia a rimbalzo (44-31) e tira molto meglio delle avversarie. Qualche neo si può imputare alle ancora tante palle perse (18), ma nel complesso la gara è stata positiva.

L’inizio è subito vicentino, con Vitari e Peserico che mettono a ferro e fuoco la difesa ospite e portano subito le biancorosse avanti in doppia cifra (13-2). Le ospiti si svegliano nel finale, trovando dall’atletismo di Baldi e dalla grinta di Scarpato la forza per rientrare fino a -5 alla prima pausa.

La seconda frazione

Vede Umbertide tentare di ricucire lo strappo, trascinata dal funambolismo di Stroscio, ma una scatenata Marta Pellegrini (che segna i primi 7 punti del quarto per Vicenza), frustra ogni tentativo di rimonta ospite, con le umbre che non riescono ad arrivare a meno di due lunghezze di distacco. Una tripla di Vitari e altri punti di Pellegrini valgono nuovamente una fiammata berica, prima che il quarto si chiuda con il canestro sulla sirena di Pompei che manda le due squadre alla pausa lunga separate ancora da cinque lunghezze.

Nella ripresa, Pellegrini e Assentato provano a dare il la ad un tentativo di fuga, ma la risposta delle ospiti arriva sempre grazie ai canestri di Stroscio. La forza di Vicenza però oggi è in un collettivo che si divide bene le responsabilità sia in attacco che in difesa. In tal senso, merita una menzione speciale Bevolo, che chiude in doppia cifra e si prodiga in un’ottima prestazione difensiva, condita da due stoppate.

Le premesse

Con queste premesse, Vicenza nell’ultimo quarto trova finalmente il modo di scappare nel punteggio: cinque punti in fila di Bevolo e una tripla di Belosevic proiettano la Velcofin a +14 (53-39), quindi arriva il punto esclamativo con una tripla di Togliani, che mette a referto il suo unico canestro dal campo al termine di un match in cui ha offerto una prestazione completa su tutti i livelli (cinque rimbalzi, quattro assist, tre palle rubate).

Poi, a 66 secondi dalla fine, dopo il canestro di Baldi per il 60-45, l’incidente a Sammartino che catalizza tutte le attenzioni di tutte le persone sul parquet e a palazzo. Alla fine, con la gara già in ghiaccio, dopo che la lunga di Umbertide è stata portata in ospedale, di comune accordo con gli arbitri le due squadre scelgono di non giocare il finale della partita.

Vicenza quindi ottiene due punti preziosi battendo 60-45 un’avversaria diretta nelle zone basse della classifica. Ora, l’obiettivo è quello di provare a ripetersi ancora in casa nel difficile match di domenica, che vedrà le biancorosse contro Matelica, sfida che apre un trittico di match terribili tra le mura amiche (a gennaio arriveranno Roseto e Udine nel giro di otto giorni), inframezzato solo dalla sfida da vincere, sul parquet di Vigarano.

Parziali: 13-8, 18-18 (31-26); 12-11 (43-37), 17-8

Velcofin Interlocks Vicenza:

Belosevic 5 (2/12, 1/2), Togliani 3 (1/2, 1/1), Assentato 8 (2/3, 1/2), Vitari 12 (5/8, 2/4), Peserico 6 (3/6); Pellegrini 15 (6/14, 0/3), Bevolo 10 (4/10, 1/3), Fontana (0/1 da tre), Sturma 1 (0/1); Reschiglian e Ruffo NE. All. Zara

Umbertide:

Sammartino 6 (3/9, 0/2), D’Angelo (0/5), Stroscio 10 (4/9, 1/3), Baldi 11 (4/12, 0/1), Cupellaro 5 (1/2, 1/1); Pompei 6 (3/8, 0/2), Scarpato 2 (1/4, 0/2), Gianangeli 5 (2/6), Colli, Paolocci (0/3, 0/1). All. Staccini

Note. Vicenza: 23/54 al tiro, 6/16 da tre, 8/12 ai liberi. Rimbalzi 44 (Vitari 8): 35 dif. + 9 off. Assist 15 (Togliani 4), palle rubate 6 (Togliani 3), stoppate 3 (Bevolo 2), palle perse 18 (quattro giocatrici 3). Falli 13

Umbertide: 19/59 al tiro, 2/12 da tre, 5/10 ai liberi. Rimbalzi 31 (Gianangeli e Baldi 6): 25 dif. + 6 off. Assist 6 (tre giocatrici 2), palle rubate 12 (Paolocci e Scarpato 4), palle perse 13 (quattro giocatrici 2). Falli 16

Vicenza, 13 dicembre 2023

Edoardo Ferrio Velcofin Interlocks Vicenza

