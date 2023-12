Teatro Salieri: il Maestro Diego Basso “GOSPEL IN ORCHESTRA”

Dopo il successo di “Lucio in Orchestra” e “Musicall” VENERDÌ 22 DICEMBRE AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO (VR) “GOSPEL IN ORCHESTRA”

Un nuovo imperdibile appuntamento del SALIERI EXTRA- un’iniziativa ideata dal MAESTRO DIEGO BASSO

Sul palco dodici tra le voci più importanti del gospel americano – Con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso

https://bit.ly/3uYkeCB

Teatro Salieri di Legnago (VR)

Dopo il grande successo di “Lucio in Orchestra” e “Musicall”, venerdì 15 dicembre alle ore 21.15 al Teatro Salieri di Legnago (VR), torna un nuovo appuntamento del Salieri Extra: “GOSPEL IN ORCHESTRA”. Sul palco si esibiranno dodici voci tra le più importanti del gospel americano in concerto con l’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso.

“GOSPEL IN ORCHESTRA” è uno dei più recenti progetti musicali curati dal Maestro Basso, realizzato per sottolineare ancora una volta l’universalità della musica. Con questo spettacolo le voci gospel più interessanti apparse sulla scena americana in questi ultimi anni arrivano in Italia, con la loro capacità di evocare sentimenti, gioia e spiritualità, e si uniscono alle note eseguite dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana.

Tutta la straordinaria vocalità dei dodici cantanti, unita al talento dei professori d’orchestra e del suo direttore, in un concerto dedicato alle festività natalizie, che saprà emozionare e coinvolgere il pubblico con brani che richiamano valori che sono nel profondo del cuore di ognuno di noi, arrangiati per orchestra dal Maestro Diego Basso.

Maestro Diego Basso

«Sono molto emozionato di condividere questa esperienza con voci straordinarie. Sarà una grande festa ritrovare gli artisti con cui ho collaborato in America per il disco “Nate Brown & One Voice” (Icona Music) registrato nel 2012 live al Teatro Sociale di Rovigo e uscito in tutto il mondo – afferma il Maestro Diego Basso –

Sarà un momento di festa per tutti perché questa collaborazione ha creato un legame speciale tra di noi, e ritrovarci sul palco insieme aggiunge un ulteriore livello di significato. Unire due mondi musicali diversi è un modo potente per dimostrare che la musica può superare limiti e barriere, creando connessioni significative tra artisti e pubblico. Questa fusione di esperienze e stili può portare a performance uniche e coinvolgenti, contribuendo a rompere stereotipi e mostrare la bellezza della diversità musicale».

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Diretta dal Maestro Basso e i dodici cantanti americani porteranno in scena con “Gospel in Orchestra” uno spettacolo che raccoglie i brani più conosciuti e amati del repertorio americano come “Oh Happy Days”, “Glorify”, “Oh when the Saints” e non mancheranno brani natalizi come “We wish you a Merry Christmas” e “Have yourself a Merry little Christmas”.

L’Evento è promosso dal Comune di Legnago in collaborazione con il Salieri di Legnago ed è prodotto da AVA Sound Live Music.

Al seguente link è possibile acquistare i biglietti dell’evento:

https://www.boxol.it/TeatroSalieri/it/event/gospel-in-orchestra-teatro-salieri-legnago/487344?fbclid=IwAR3SiIPGetevQCJgfHPx3IYY3Lm4aLIqcVPzsJHkRP73DzqhUnbMzM1QAXM

Diego Basso

Classe 1964, comincia fin da subito ad appassionarsi al mondo della musica. Dà il via alla sua carriera negli anni ’90 con le prime collaborazioni con il mondo del piccolo schermo al fianco di Paolo Limiti, in programmi come “Ci vediamo in tv”, “Alle due su Rai Uno”, “Paolo Limiti show”, “Domenica In” e “La Grande Notte”. Partecipa alle produzioni televisive “Sanremo Young” e “Viva Mogol!” su Rai 1, “Music e Opera on Ice” su Canale 5. Ha ideato diversi progetti musicali tra cui “Diego Basso plays Queen” e dal 2004 “Omaggio a Ennio Morricone” collaborando con artisti come Stef Burns e Andrea Griminelli.

Dirige l’Orchestra nel tour “Roby Facchinetti Symphony”, progetto dal quale è nata una produzione discografica per la quale il Maestro Basso ha arrangiato l’intero album. Ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale. Numerose, inoltre, le sue presenze in Arena di Verona. È stato ospite nella serata finale del 70° Festival di Sanremo con il tenore Vittorio Grigolo. È stato direttore d’Orchestra de Il Volo, dirigendo una tournée realizzata tra Italia, Europa e America.

https://www.diegobasso.com/

https://www.facebook.com/diegobassodirettoredorchestra

https://instagram.com/maestrodiego.basso?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

https://twitter.com/M_DiegoBass

Milano, 14 dicembre 2023

Ufficio Stampa: Parole e Dintorni Silvia Eccher (silvia@paroleedintorni.it)