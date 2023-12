“Olivieri 1882”: nuovo negozio temporaneo in Basilica Palladiana

“Olivieri 1882” aprirà stabilmente dall’estate 2024 nel locale di proprietà del Comune

Il sindaco Giacomo Possamai ha inaugurato oggi il nuovo pop-up natalizio di “Olivieri 1882” in Basilica palladiana.

«Oggi abbiamo inaugurato l’ultimo negozio rimasto disponibile in Basilica palladiana con Olivieri 1882, la pasticceria storica di Arzignano che è un’eccellenza del nostro territorio e che apre in occasione del Natale. Avere tutti gli spazi commerciali occupati nel nostro Monumento nazionale è un segno di vitalità e di crescita della città» – commenta il sindaco Giacomo Possamai in occasione del taglio del nastro.

Si tratta di un punto vendita temporaneo della storica azienda pluri-premiata di Arzignano, nata a fine Ottocento come panificio e diventata negli anni una realtà d’eccellenza nel mondo bakery a livello nazionale ed internazionale.

Nello spazio al piano terra della Basilica palladiana, di proprietà del Comune di Vicenza e concesso in locazione per nove anni tramite un avviso pubblico, il nuovo spazio per le per la vendita di panettoni e pandori durante le festività natalizie anticipa l’apertura stabile del nuovo panificio con caffetteria prevista per l’estate 2024.

Olivieri 1882

Storica azienda di famiglia – oggi alla sua quinta generazione – nata nel 1882 come panificio ad Arzignano (Vicenza), è diventata negli anni una realtà d’eccellenza nel panorama della bakery italiana. Ogni generazione ha infatti portato il proprio contributo, trasformando con il tempo un’attività di fornai in una azienda di artigiani di alta qualità. Ad oggi la realtà è guidata da Nicola Olivieri, Head Baker, CEO e volto dell’azienda, affiancato dal fratello Andrea nel ruolo di Responsabile Commerciale e Marketing.

Vicenza, 14 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa