Montecchio Maggiore: eventi da venerdì 15 al 24 dicembre

Calendario degli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 15 a domenica 24 dicembre 2023, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

VENERDì 15 DICEMBRE

ore 18.00 – Spettacolo BENTORNATO BABBO NATALE – IL MUSICAL di Fondazione Aida al Cinema Teatro San Pietro

ore 20.30 – Osservazione del cielo stellato con il Circolo Astrofili Cacciatori di Stelle al Parco Marinai d’Italia

SABATO 16 DICEMBRE

DOMENICA 17 DICEMBRE

MARTEDì 19 DICEMBRE

• ore 18.30 – Commissione Consiliare AMBIENTE E TERRITORIO in Sala Consiliare del Municipio

MERCOLEDì 20 DICEMBRE

• ore 16.00 – KNITTING CLUB: laboratorio di lavoro a maglia negli spazi di Progetto Giovani

• ore 20.30 – Spettacolo POESIA IN DANZA. Del senso del viaggio dentro ed oltre in Nuova Galleria Civica

GIOVEDì 21 DICEMBRE

• ore 16.30 – BABBO NATALE AL CHIOSCO al Parco di Via Volta

• ore 18.30 – Riunione del CONSIGLIO COMUNALE in Sala Consiliare del Municipio

VENERDì 22 DICEMBRE

• ore 21.30 – Stagione Teatrale: ANDREA PENNACCHI in POJANA E I SUOI FRATELLI al Cinema Teatro San Pietro

SABATO 23 DICEMBRE

• ore 10.00 – Visita LA VERA DIMORA DI BABBO NATALE alle Priare dei Castelli

• ore 15.00 – NATALE IN BIBLIOTECA: pomeriggio di giochi da tavolo in Biblioteca

DOMENICA 24 DICEMBRE

• ore 10.00 – Visita LA VERA DIMORA DI BABBO NATALE alle Priare dei Castelli

A Natale regala in Teatro per far trascorrere sette emozionati serate in compagnia di Andrea Pennacchi, Antonio Ornano, Emanuela Aureli, Giorgio Marchesi, Gioele Dix e molti altri!

Biglietti e abbonamenti in vendita su vivaticket.com o all’ufficio Cultura.

Info sulla Stagione Teatrale 2023-2024

SITI DI INTERESSE CULTURALE

➡️ Museo Archeologico e Naturalistico G. Zannato

Orari e costi

Sabato: 15.00-18.30 – Domenica: 9.30-12.30 / 15.00-18.30

€ 3,00 biglietto intero / € 2,00 biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni) / Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili; per tutti la prima domenica del mese

Ospita le mostre: Il Cavaliere Longobardo di Monticello di Fara, Zannato & AI, Romeo Explorers, La Regina dei Fossili

➡️ Complesso Ipogeo delle Priare

Chiusura al pubblico fino a febbraio 2024



➡️ Museo delle Forze Armate 1914 -1945

Orari e costi

Lun, mer, ven, dom: 9.00-12.00.

Ingresso libero.

Città di Montecchio Maggiore Ufficio Cultura

Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (Vi)

cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

0444 705768

Precedente periodo