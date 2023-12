Eventi al Monte: Paolo Giaretta e Fabio Guerra “Partiture” d’arte

La rassegna, alla sua prima edizione, è organizzata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl. Il pittore e lo scultore condividono un’esposizione – “Eventi al Monte”: per Paolo Giaretta e Fabio Guerra “Partiture” d’arte dal 16 al 30 dicembre fra Sala dei Pegni e chiesa di San Vincenzo

“Partiture”

Il titolo della mostra a quattro mani che da sabato 16 a sabato 30 dicembre animerà il complesso di Palazzo del Monte a Vicenza:

la Sala dei Pegni, su contra’ del Monte, con i dipinti di Paolo Giaretta;

la cappella orientale della chiesa di San Vincenzo, su piazza dei Signori, con sculture di Fabio Guerra.

La doppia esposizione, curata da Giovanna Grossato, rientra nella prima edizione di “Eventi al Monte”, rassegna di musica, arte, letteratura e teatro promossa da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl.

Due stili, due luoghi, un’unica partitura, a creare una composizione artistica fatta di armonie e dissonanze: un dialogo tra gli autori animato dai colori nei dipinti di Giaretta e dalla materialità della forma nelle sculture di Guerra.

Paolo Giaretta

Persone, paesaggi e spazi interni affiorano dalle opere di Paolo Giaretta, dipinti che sono anche racconti, nei quali la parola entra concretamente nel quadro, scritta sulla tela e poi nascosta dalle immagini. Un celare, questo, che si ripropone nei titoli, fatti ora di allusioni, ora di rimandi letterari, fra cose dette, non dette o solo suggerite.

Paolo Giaretta è nato a Schio nel 1952. Da sempre dipinge quadri che definisce “illustrazioni di storie mai scritte”. Il punto di partenza, infatti, è sempre una scrittura che poi viene celata dal colore, altra materia fondamentale del suo lavoro che prende avvio dal reale che poi si trasforma nel suo farsi. Vive facendo il pittore nel suo studio di Schio.

Fabio Guerra

Sono invece gli oggetti, specie in carta e porcellana, il fulcro dell’arte di Fabio Guerra, frammenti di storie piccole o grandi, schegge di vite umili o illustri. A tutte loro Guerra offre una seconda vita, una trasformazione estetica, per effettuare la quale l’artista raccoglie il testimone di chi, di quegli oggetti, fu l’artefice, trasportandoli nella contemporaneità.

Nato a Thiene nel 1962. Formatosi all’Istituto d’arte per la ceramica ddi Nove e diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia, predilige per i suoi lavori la porcellana e la carta. Ha collaborato con l’Ufficio per i rapporti culturali con l’estero di Linz (Austria) e attualmente insegna discipline pittoriche al Liceo Artistico «G. De Fabris» di Nove.

Inaugurazione sabato 16 dicembre alle 17 nell’atrio di Palazzo Monte di Pietà, con entrata da Contrà del Monte, 13. Presenta Giovanna Grossato.

Le mostre saranno aperte il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12, la domenica dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

Per informazioni www.eventialmonte.it e info@fondazionemontedipietadivicenza.it

“Eventi al Monte” proseguirà a dicembre con i seguenti appuntamenti:

martedì 19 l’incontro letterario tra gli scrittori Amedeo Sandri, Renato Giaretta e Federica Mariani Raschi, per la rassegna “Intrecci al Monte” organizzata in collaborazione con Ronzani Editore;

venerdì 29 il concerto del pianista Daniele Fasani.

Fondazione Monte di Pietà di Vicenza – Ufficio Stampa

ALTER EGO COMUNICAZIONE