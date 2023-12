Comunità di Sant’Egidio a Vicenza: Natale per tutti

Prepariamo una festa che non escluda nessuno – Aiutateci a regalare speranza. Anche a Vicenza, la Comunità vuole regalare la festa del Natale alle persone sole e povere – Comunità di Sant’Egidio

Il #natalepertutti che la Comunità di Sant’Egidio sta preparando in tante città del Veneto è una festa che non vuole escludere nessuno: anziani soli, persone senza fissa dimora, migranti e profughi, famiglie in difficoltà. Come ogni anno, Sant’Egidio celebra il Natale mettendo al centro i piccoli e i poveri, apparecchiando quella tavola larga come il mondo che per tanti rappresenta un motivo di speranza.

Ce n’è tanto bisogno in un momento come questo, così denso di difficoltà e notizie dolorose: sono sempre di più le persone e le famiglie che si rivolgono a noi per un aiuto alimentare, per cercare casa o lavoro; e mentre l’inverno avanza, pensiamo a quanti non hanno casa e a quanti l’hanno persa per le guerre, in particolare in Ucraina e in Terra Santa.

Anche a Vicenza

La proposta della Comunità è: regaliamo ai più poveri e fragili la gioia del Natale. Domenica 17 dicembre, alle ore 18.30, al Chiostro di San Lorenzo si terrà un incontro rivolto ai giovani dai 20 ai 35 anni sul “Natale per tutti” di Sant’Egidio.

La sera della vigilia i volontari della Comunità distribuiranno la cena e regali natalizi ai poveri della strada. È possibile fare una donazione alla Comunità di Sant’Egidio Veneto ODV (Iban: IT57J0623012141000015096463 – causale: Natale 2023) oppure inviare un sms solidale al 45586. Per scoprire come aiutare, è possibile chiamare il numero 049 656535, oppure santegidio.nordest@gmail.com

