51^ edizione per il celebre concorso internazionale di grafica umoristica con un tema controcorrente e di forte contemporaneità – Umoristi a Marostica, è tempo di…… silenzio

Il Gruppo Grafico Marosticense: “Contro il rumore digitale e per la libertà”

È tempo di… silenzio per Umoristi a Marostica. Il celebre concorso internazionale di grafica umoristica riparte con l’edizione numero 51 proponendo un tema come sempre controcorrente e di forte contemporaneità. E se negli anni, disegnatori di tutto il mondo si sono confrontati sulle tematiche più disparate, questa edizione promette una nuova sfida: affidare al segno l’assenza di suoni e di voci.

Silenzio è pace, quiete, tranquillità. Ovvero il contrario di rumore, chiasso, frastuono, facilmente avvicinabili al mondo dei social o, tristemente, della guerra. Temi, questi, attualissimi, ai quali gli artisti potranno guardare per opposti, proponendo visioni fuori dal comune.

Gruppo Grafico Marosticense

“Con la scelta di questo tema ci riferiamo soprattutto al rumore dei mezzi di comunicazione, dei social, del bombardamento mediatico continuo prodotto da una marea di notizie e spesso di verità inesistenti – spiega il Gruppo Grafico Marosticense – Se con l’arrivo di internet si pensava che questi nuovi mezzi di comunicazione avrebbero assicurato la libertà di pensiero, senza filtri politici, ora ci si è accorti che non è cosi. Il diritto di esprimersi è importantissimo, il libero scambio di idee, di opinioni e di informazioni è fondamentale in un sistema democratico, ma oggi siamo travolti da commenti e immagini che ci vengono proposti continuamente e così velocemente che non riusciamo a riflettere su ciò che leggiamo o ascoltiamo.

Un ‘rumore digitale’ a cui si dovrebbe contrapporre il silenzio, non però come mezzo di potere e di censura, bensì come strumento indispensabile per ascoltare e comprendere l’altro, per riorganizzare i propri pensieri, rielaborarli ed esprimerli con le parole più adatte senza andare oltre ed invadere l’altro. C’è, infatti, una forte necessità di ‘equilibrio comunicativo’ che stimoli l’ascolto e la consapevolezza di sé. Solo così potremmo dare il giusto valore a ciò che vogliamo comunicare e a ciò che siamo veramente. In questo senso il silenzio è libertà, un luogo che lascia apparire il pensiero e la parola, come ci ricorda la scrittrice Maria Pia Veladiano”.

Il concorso

Si pone quindi ancora una volta come ispirazione, offrendo agli illustratori e al pubblico un momento di riflessione su tematiche importanti e uno sguardo critico sulla realtà, con ironia e attraverso un linguaggio universale, quello della grafica che abbatte barriere linguistiche e culturali.

Non ci resta che attendere quale silenzio gli illustratori decideranno di interpretare con le loro opere per una delle competizioni che da più di cinquant’anni anni attira disegnatori da ogni angolo del mondo. Sono 60 infatti i Paesi rappresentati dell’ultima edizione con 432 opere in concorso.

Il concorso “Umoristi a Marostica” è aperto a cartoonist, illustratori e grafici di ogni nazionalità. Iscrizioni e invio opere entro il 28 febbraio 2024. Le opere, cartoons o strips, dovranno essere tassativamente prive di dialoghi o battute. Premiazioni 4 maggio 2024. Esposizione delle opere dal 4 maggio al 2 giugno 2024. Premi assegnati: Gran premio internazionale Scacchiera”; Premio speciale “Sandro Carlesso”; Premio speciale “Marco Sartore” e dieci premi “Umoristi a Marostica”.

“Umoristi a Marostica” è organizzato dal Gruppo Grafico Marosticense in collaborazione con il Comune di Marostica e il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank.

Bando sul sito www.umoristiamarostica.it

Umoristi a Marostica

51^ Rassegna Internazionale di Grafica Umoristica Tema: SILENZIO

Scadenza partecipazione e invio opere: 28 febbraio 2024 Inaugurazione e premiazione: 4 maggio 2024

Esposizione: 4 maggio – 2 giugno 2024 Sito web: www.umoristiamarostica.it Email: concorso@umoristiamarostica.it

Marostica, 13 dicembre 2023

Ufficio stampa Umoristi a Marostica:

Mabi Comunicazione – info@mabicomunicazione.com – Mara Bisinella