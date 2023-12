Thiene: 21enne arrestato, detenzione di hashish e resistenza a P.U.

Thiene, ore 16:50 di martedì 12.12.2023. Nel corso di normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Locale “Nordest Vicentino” transitava in via Santa Maria dell’Olmo, in prossimità della rotatoria c.d. “del Cristo”, notando la presenza di due giovani già noti.

La pattuglia procedeva al controllo dei soggetti e, visto l’atteggiamento sospetto di uno di loro, chiedeva rinforzi per accompagnarli in comando allo scopo di procedere con perquisizione personale.

Giunti davanti al Comando, uno dei giovani tentava di scappare, disfandosi di un panetto di hashish di 105 grammi, ma veniva subito bloccato dagli Agenti dopo una breve colluttazione.

La successiva perquisizione domiciliare, permetteva di rinvenire n. 7 dosi di Hashish già confezionate, per un peso complessivo di ulteriori g. 25.

Il giovane,

un 21enne residente a Thiene, veniva pertanto arrestato ed il materiale rinvenuto sequestrato. Nel corso della mattinata del 13.12.2023 il Giudice del Tribunale di Vicenza convalidava l’arresto disponendo la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte della Polizia Locale Nordest Vicentino, e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”

Fonte dal sito: Polizia Locale Nordest Vicentino