Focus su performance delle imprese e sostenibilità – Teatro Comunale di Vicenza: 600 Commercialisti in assemblea

Erano quasi 600 i commercialisti riuniti la scorsa settimana al Teatro Comunale di Vicenza per l’assemblea di approvazione del bilancio preventivo 2024 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Due i focus presentati: uno sull’economia del territorio e l’altro sulla sostenibilità in una tavola rotonda coordinata dalla presidente Margherita Monti.

Paolo Masotti

Di crescita, profittabilità e struttura finanziaria delle imprese vicentine tra il 2019 e il 2022 ne ha parlato il commercialista Paolo Masotti, della commissione di studio per il controllo di gestione-pianificazione e analisi finanziaria, evidenziando l’analisi che si è concentrata su 4000 società di capitali vicentine che hanno generato oltre 70 miliardi di euro di ricavi aggregati nel 2022, di cui il 47% è prodotto dalle prime 31 società pari al 3% delle analizzate, evidenziando oltre ad forte concentrazione dimensionale delle imprese, una significativa crescita dei ricavi aumentati in media del 17,4% dal 2021 al 2022.

Anche la profittabilità è migliorata dal 2019, con settori come costruzioni (+6,7%), manifattura (+7,9), servizi (+6,3%), commercio (+4,4%) che mostrano importanti performance. La struttura dei conti economici è cambiata, evidenziando un aumento del costo personale medio (+7,9%) e del numero di addetti (+4,5%), ma con un miglioramento della gestione finanziaria e della struttura patrimoniale, una riduzione del debito e un calo delle imprese con indici di bilancio a rischio, ad evidenziare un’economia che secondo i bilanci del 2022 è in crescita e resiliente.

Francesco Ferronato

Il secondo focus con il commercialista Francesco Ferronato, della commissione di studio per la sostenibilità e criteri ESG, ha messo in evidenza l’importanza dell’impatto dei fattori ESG sulla competitività aziendale, sui rating bancari, e sulla reputazione nel mercato, con un focus sulla direttiva CSRD dell’UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, che diventa un importante strumento di comunicazione del valore aziendale, oltre a rispondere a crescenti aspettative di trasparenza e responsabilità da parte di stakeholders e consumatori.

Senza dimenticare i benefici per le PMI che comunicano il valore della sostenibilità attraverso la rendicontazione integrata. Una maggiore competitività, una miglior reputazione sul mercato e potenziali vantaggi nei rating bancari. Si tratta di buone pratiche, quindi, favoriscono anche un maggiore accesso a finanziamenti e investimenti.

Margherita Monti

“Siamo orgogliosi di aver ospitato quasi 600 colleghi al Teatro Comunale per un evento che ha messo in luce il ruolo vitale dei commercialisti nell’economia di Vicenza – ha dichiarato Margherita Monti presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza – per stimolare la crescita e la resilienza delle imprese, ma anche promuovere l’importanza cruciale della sostenibilità e della rendicontazione ESG.

Questo sottolinea il nostro impegno verso un approccio interdisciplinare alla consulenza aziendale, valorizzando la responsabilità ambientale e sociale. I commercialisti sono al centro di questo cambiamento, guidando le imprese verso un futuro più sostenibile e competitivo. La nostra competenza è fondamentale per navigare tra le sfide e le opportunità di un mondo in rapido cambiamento.”

I neo iscritti

L’assemblea è proseguita accogliendo anche i 47 commercialisti neo iscritti all’Albo che hanno ricevuto il benvenuto da parte del Consiglio in carica. Oltre al riconoscimento per i 35 anni di attività professionale consegnato a ben 27 commercialisti vicentini. Per i 50 anni di iscrizione all’albo ai 4 commercialisti veterani della professione.

Silvia Fiorin

Infine il Comitato Pari Opportunità, guidato dalla commercialista Silvia Fiorin, ha premiato con un assegno da 1000 euro lo studente Guglielmo Springer, dell’Istituto “Gian Giorgio Trissino” liceo artistico di Valdagno, vincitore del bando “Crea un logo per il CPO” con la motivazione: “per aver saputo creare un simbolo grafico contemporaneo, coinvolgente e di immediata leggibilità, in grado di esprimere i valori fondanti del comitato Pari Opportunità, l’identità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza e la natura riservata e concreta, della migliore “vicentinità”.

Il bilancio di previsione 2023 è stato approvato all’unanimità dai presenti in assemblea.

Vicenza, 13 dicembre 2023

