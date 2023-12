Team Bassano: ultimi scampoli di stagione all’Adriatic Champions

Quattro gli equipaggi in gara nello scorso fine settimana al “Fettunta” e “Taormina”, due dei quali al traguardo. E da venerdì a domenica due portacolori dell’ovale azzurro all’Adriatic Race a Jesolo – Team Bassano.

Con lo svolgimento degli ultimi due rally “moderni” che hanno ammesso anche le auto storiche si può definire in dirittura d’arrivo la stagione sportiva 2023 che tra gli indiscussi protagonisti annovera di sicuro il Team Bassano.

Rally della Fettunta

Tre erano gli equipaggi al via del Rally della Fettunta che tornava anche nella versione storica seppur con un numero esiguo di vetture, tra le quali anche le tre Alfa Romeo Alfetta portacolori della scuderia bassanese: due GTV 2.0 e una GTV6 2.5, tutte in versione Gruppo 2. Con la più potente sei cilindri si sono presentati al via Fausto Fantei e Riccardo Squarcini ma la loro gara è durata lo spazio di una prova speciale. Dopo di che una toccata nella successiva ne ha sancito il ritiro. Delle altre due, solo quella che Filippo Viola ed Anna Bressan utilizzavano per la prima volta ha visto il traguardo. Quarto posto assoluto, primo di classe e secondo di 3° Raggruppamento. Un buon affiatamento con la trazione posteriore del biscione.

Rally di Taormina

Una presenza “azzurra” anche al Rally di Taormina al via del quale c’era anche Luigi Orestano il quale, lasciata in garage la Porsche 911, ha utilizzato una BMW 320 Gruppo 2 e assieme a Giuseppe Lusco che lo navigava, si è piazzato quinto assoluto, secondo di 3° Raggruppamento e primo di classe.

Adriatic Champions Race Historic

A chiudere definitivamente la lunga annata sui campi di gara sarà l’Adriatic Champions Race Historic, manifestazione che si terrà a Jesolo Lido da venerdì 15 a domenica 17 dicembre. Su di un percorso creato ad hoc; per il Team Bassano saranno in gara

“Tony” Fassina su Lancia Stratos

su Lancia Stratos il vincitore dell’edizione 2022 Bernardino Marsura su Porsche 911 RSR.

Sempre nel fine settimana, e precisamente la sera di sabato 16, si terrà anche la cena conviviale con la quale tesserati e amici della scuderia capitanata da Mauro Valerio si ritroveranno a Villa Gioia Grande di Rosà (VI) per festeggiare i tanti risultati conseguiti nel 2023.

