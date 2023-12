Sono esseri senzienti: incontro venerdì 15 alle ore 20,45 a Vicenza

Sala Conferenze del Centro Civico 5 in Via Lago di Pusiano n. 3 a Vicenza (accesso da Via dei Laghi n. 97), incontro “Sono Esseri Senzienti” venerdì 15 dicembre alle ore 20.45, organizzato da:

IAMS (Impegno e Azione per un Mondo Sostenibile),

Anonymous for the Voiceless,

LAV (Lega Antivivisezione) di Vicenza

Santuario per animali “Botto & Friends”

Il Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che gli animali sono “esseri senzienti”, capaci di sensazioni, di sentire piacere e dolore; il nuovo articolo 9 della Costituzione definisce gli animali come esseri degni di tutela. Ma lo sfruttamento animale a scopo alimentare non ha tregua.

Negli allevamenti intensivi gli animali continuano ad essere detenuti e trasportati spesso in condizioni lesive della loro dignità.

Il divieto in Italia di produrre e vendere alimenti derivanti da carne coltivata voluto dalla destra al Governo è una grande occasione persa per contribuire ad un possibile futuro più sostenibile.

La crescita di consumo di carne a livello globale, infatti, non farà altro che causare l’aumento della contaminazione di acque e terreni da pesticidi e antibiotici, l’effetto serra, la distruzione di habitat e biodiversità.

Dopo l’introduzione di Piera Costa, responsabile LAV di Vicenza, queste tematiche verranno affrontate da Andrea Zanoni, Consigliere regionale del PD, con gli attivisti di Anonymous for the Voiceless e Matteo Zanato, fondatore del santuario per animali provenienti da allevamenti “Botto & Friends”.

L’incontro è aperto al pubblico con entrata libera.

