Schio Città Europea dello Sport: contributi associazioni sportive

Nell’anno di Schio Città Europea dello Sport l’Amministrazione Comunale continua a sostenere l’attività sportiva giovanile: il fondo stanziato, infatti, è passato dai 96 mila euro del 2022 ai quasi 115 mila euro, a disposizione delle associazioni sportive scledensi.

IL COMUNE CONTINUA A SOSTENERE L’ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE

AUMENTANDO IL FONDO A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Aldo Munarini

«Nuove generazioni e sport sono un binomio da valorizzare così come sono da sostenere quelle realtà che nel nostro territorio sono impegnate nel trasmettere i valori dello sport a ragazzi e ragazze – sottolinea l’assessore Aldo Munarini -.

Ciò che negli anni abbiamo messo a disposizione è un sostegno concreto che testimonia quanto crediamo nello sport. La qualità delle proposte sportive offerte assieme alle politiche attivate hanno portato a registrare un importante incremento di under 19 iscritti alle associazioni cittadine: dai 1800 giovani di dieci anni fa siamo passati ai quasi 2500 attuali segnando un + 34%».

Nei mesi scorsi l’Amministrazione ha confermato i criteri di accesso al contributo che per le associazioni sportive prevedono: l’iscrizione all’albo comunale categoria sport, l’aver praticato attività sportiva continuativa nell’anno 2023 nelle strutture della città e un totale di atleti giovani under 19 residenti a Schio pari almeno al 10% del totale degli iscritti.

In base a questi requisiti sono state individuate 31 associazioni sportive scledensi beneficiarie del contributo e per ogni atleta – sulla base del plafond destinato al progetto – è stato definito un valore economico di circa 46 euro. Attualmente sono quasi 4.600 gli iscritti alle società sportive scledensi, di cui circa 2.458 under 19.

Schio, 13 dicembre

Schio, 13 dicembre