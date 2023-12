Le Trecce di Faustina: scopri la mostra alle Gallerie d’Italia Vicenza

Inaugurazione della mostra “Le trecce di Faustina” alle Gallerie d’Italia, con capolavori di Tiziano e Michelangelo

Sindaco Possamai: «Con Sanpaolo c’è un “intesa” strategica per la città»

«Sono rimasto molto colpito nel passeggiare per le sale di questa mostra, perché si coglie immediatamente la sua notevole qualità. A Vicenza, che insieme a Torino, Milano e Napoli ha la fortuna di ospitare le Gallerie l’Italia, stiamo davvero rinforzando un ‘“intesa” strategica per la città».

Queste le parole del sindaco Giacomo Possamai, stamane all’inaugurazione della mostra “Le trecce di Faustina” alle Gallerie d’Italia

«Questa esposizione – ha proseguito il sindaco – prestigiosa per il percorso scientifico, la qualità dei prestiti ottenuti da istituzioni di caratura mondiale tra cui il Louvre, la presenza di autori unici al mondo come Tiziano e Michelangelo, va infatti di pari passo con l’evento che da venerdì farà dialogare Caravaggio con Van Dyck e Sassolino in Basilica palladiana, proprio grazie alla coorganizzazione di Intesa Sanpaolo. È il segno concreto della collaborazione sempre più stretta e proficua tra amministrazione comunale e Intesa Sanpaolo per la valorizzazione del presente e del futuro della città e del territorio».

Per informaizoni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/359005

Vicenza, 13 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa