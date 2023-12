L’utilizzo dell’ Intelligenza Artificiale nella vita di tutti i giorni genera da una parte vantaggi innegabili e dall’altra preoccupazioni sulla centralità dell’uomo rispetto alla macchina e merita riflessioni ed approfondimenti. Nello scorso aprile ha preso il via il progetto Intelligenza Artificiale Scienza Coscienza Felicità, promosso dall’ Istituto Rossi e dall’associazione VIemozioneRETE. Il progetto mira a costruire coscienza e consapevolezza e a ricercare percorsi possibili.

Federico Faggin

Fisico vicentino, inventore del microchip e della tecnologia touch screen da tempo si occupa di scienza e coscienza, consapevolezza e libero arbitrio e approfondisce i temi del rapporto fra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Prendendo spunto dal suo lavoro è nato un gruppo di lavoro stabile su questi temi. Sono previsti incontri, laboratori ed un evento finale coinvolgendo studenti, studiosi, intellettuali, esperti, amministratori ma anche musicisti, attori ed altri artisti sensibili a questi temi, oltre a semplici cittadini che si informano e si interrogano.

Il progetto procederà su due filoni, il primo riservato alle scuole superiori della città, coordinato da un gruppo di docenti, il secondo rivolto alla cittadinanza coordinato da ViEmozioneRete.

Si tratta di un progetto che ha viste coinvolte molte realtà del territorio, con la presenza del Comune di Vicenza, delle scuole superiori e dell’Università di Padova, e può contare sul contributo di docenti, filosofi, psichiatri e psicologi, musicisti, artisti, esperti del settore, fisici, scrittori, attori, registi, associazioni, imprenditori e avvocati.

Silvano Caveggion

“Si intende riflettere – racconta Silvano Caveggion, docente di fisica all’Itis Rossi e referente del progetto – sull’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sulla vita scolastica e sull’educazione, sulle relazioni interpersonali, sull’economia e sul lavoro”.

“Il progetto nasce come iniziativa rivolta agli studenti ma ci saranno appuntamenti anche per gli adulti con lo scopo di creare momenti di incontro, riflessione e condivisione”, aggiunge Paola Zocca, presidente dell’associazione ViEmozioneRete che ha proposto il progetto, approvato dal Comune di Vicenza con la collaborazione dell’assessorato alle politiche giovanili, rappresentato dall’assessore Leonardo Nicolai.

Giovedì 14 dicembre

Molti sono gli appuntamenti in programma e diversi sono gli argomenti che verranno trattati. Il primo incontro “MENTI E CUORI A CONFRONTO, un tema appassionante e controverso” è in programma giovedì 14 dicembre all’Itis Rossi di Vicenza, una tavola rotonda con la partecipazione di Andrea Danieli psichiatra, Fabio Grigenti docente universitario, Carloalberto Sartor esperto informatico, Francesco Brocca giovane brillante imprenditore, Silvano Caveggion docente di fisica e referente del progetto scuole. A condurre la serata sarà il giornalista Marco Milioni.

Seguirà un incontro con Tommaso Chirco psichiatra e psicologo clinico con Abracadabra, due computer nella testa.

17 dicembre

Sarà la volta di Giacomo Copiello con la musica nell’Era Digitale, concerto di chitarra classica. Gli incontri proseguiranno il 19 gennaio con un appuntamento dove saranno presenti avvocati esperti in digital trasformation. Il 26 gennaio lo psichiatra Andrea Danieli parlerà di felicità ed il 10 febbraio fornirà degli strumenti di auto-aiuto psicologico.

A seguire:

Fabio Grigenti del dipartimento di filosofia dell’Università di Padova presenterà il suo libro Mente, Cervello, Intelligenza Artificiale. Si proseguirà poi il 16 marzo, con un esperto informatico, Carloalberto Sartor che parlerà di Amicizia e Amore nell’Era dei Robot . Nella seconda metà di marzo ci saranno proiezioni di film e conversazioni con l’intelligenza artificiale. Il 5 aprile Fabio Grigenti parlerà di etica e dal 12 al 14 aprile ci saranno diversi eventi e un festival dei giovani in collaborazione con ViYoung. Il 19 aprile Silvana Badaloni del dipartimento di ingegneria dell’informazione di Padova, parlerà di Intelligenza Artificiale e questioni di genere. Il viaggio si concluderà con l’evento finale, il 3 maggio, dove Federico Faggin terrà un incontro mattutino rivolto agli studenti ed uno serale rivolto alla cittadinanza. A seguire uno spettacolo teatrale dal titolo: Che ne pensi se pensi, conversazioni con l’Intelligenza Artificiale.

Gli incontri si terranno in luoghi differenti, dall’Itis Rossi al Polo Giovanile B55, dalla CasadiAndrea sui Colli Berici al teatro Astra. Tutte le attività proposte saranno gratuite. Informazioni e prenotazioni per il percorso generale Paola Zocca al 3287855852 e sul sito www.ilfestivaldellabellezza.it e per le scuole Caveggion Silvano 3387878893

Fonte Paola Zocca

APPUNTAMENTI 2023-2024

Gio. 14/12 ore 20:30

INTELLIGENZA ARTIFICIALE SCIENZA COSCIENZA FELICITÀ – Uomini e Robot, una storia a lieto fine? Con la partecipazione di Andrea Danieli psichiatra, Fabio Grigenti docente universitario, Carloalberto Sartor esperto informatico, Francesco Brocca giovane imprenditore, Silvano Caveggion docente di fisica, referente del progetto scuole. Moderatore Marco Milioni giornalista. Itis A. Rossi via Legione Gallieno 52 Vicenza

Sab. 16/12 ore 16:00

ABRACADABRA – due computer nella testa, Tommaso Chirco psichiatra.

Le parole sono i vestiti dei pensieri, quindi potremmo dire creerò come penserò ma per creare bene, bisogna conoscere le caratteristiche neuro-funzionali degli emisferi cerebrali che funzionano come dei computer, uno tradizionale e uno quantistico.

Conoscere vuol dire poter applicare meglio strategie e tecniche mentali per migliorare la qualità della nostra vita quotidiana. CasadiAndrea, Arcugnano via San Rocco. Necessaria la prenotazione

Dom. 17/12 ore 16:00

LA MUSICA NELL’ERA DIGITALE – concerto di chitarra classica, Giacomo Copiello musicista.

La musica cambia ma non cambia dentro di noi la voglia di fare musica come la facevano e fanno i musicisti che continuiamo ad amare.

CasadiAndrea, Arcugnano via San Rocco. Necessaria la prenotazione

Sab. 13/01 ore 16:00

UOMO SINTETICO – come rimanere liberi e umani, Leonardo Guerra Biologo molecolare.

Con l’avanzare dell’Intelligenza Artificiale l’uomo ha sempre più bisogno di riconoscere se stesso e di attivare percorsi di libertà e umanità.

CasadiAndrea, Arcugnano via San Rocco. Necessaria la prenotazione

Ven. 19/01 ore 20.30

AI – C’È BISOGNO DI REGOLE, incontro con avvocati esperti in Digital Transformation.

Quali sono attualmente le leggi o le regole che governano l’uso delle Intelligenze artificiali? Quali sono gli orientamenti e le prospettive?

Centro Polo Giovanile B55 contra Barche 55 – Vicenza

Ven. 26/01 ore 20:30

FELICITÀ È CONOSCERE SE STESSI – La ricerca del benessere psicofisico, Andrea Danieli psichiatra e psicoterapeuta.

Amarsi e fare qualcosa per sé stessi è il segreto per migliorare la propria esistenza. Facile a dirlo ma di difficile applicazione.

Centro Polo Giovanile B55 contra Barche 55 – Vicenza

Sab. 27/01 ore 16:00

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SOCIAL NETWORK, Leonardo Guerra biologo molecolare. L’intelligenza artificiale da tempo ormai ha un’importanza cruciale in molti ambiti della nostra esistenza ed è particolarmente influente nel mondo dei social media, dai servizi di modifica automatica dei contenuti ai suggerimenti individualizzati, fino alla pubblicità e oltre.

L’AI sta cambiando la nostra interazione e connessione digitale.

CasadiAndrea, Arcugnano via San Rocco. Necessaria la prenotazione

Sab. 10/02 ore 16:00

AIUTATI CHE IL CIEL T’AIUTA – strumenti di auto-aiuto psicologico, Andrea Danieli psichiatra e psicoterapeuta. Fare qualcosa per sé stessi per migliorare la propria vita. Comprendere la sofferenza per costruire le basi di un benessere psicologico. Incontro interattivo.

CasadiAndrea, Arcugnano via San Rocco. Necessaria la prenotazione

Sab. 2/03 ore 16:00

MENTE, CERVELLO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Presentazione del libro di Eddy Carli e Fabio Grigenti dip. Filosofia Università di Padova.

Analizzando le ricerche più aggiornate, questo libro fa dialogare filosofia, neuroscienze, informatica e studi sull’intelligenza artificiale.

CasadiAndrea, Arcugnano via San Rocco. Necessaria la prenotazione

Sab. 16/03 ore 16:00

AMICIZIA E AMORE NELL’ERA DEI ROBOT, Carloalberto Sartor esperto informatico.

Amici virtuali e robot del sesso sono già una realtà. In futuro la tecnologia sarà in grado di produrre robot sempre più simili all’uomo, capaci di interagire rispondendo a stimoli vocali, visivi e tattili. Il Robot saprà riconoscere il suo interlocutore e ne comprenderà le emozioni, i sentimenti, lo stato d’animo? Imparerà a riconoscerne i gusti e i desideri?

Centro Polo Giovanile B55 contra Barche 55 – Vicenza

Sab. 16/03 ore 21:00

CONVERSAZIONI CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Presentazione del libro di Francesco Narmenni. L’autore ha conversato con l’AI su moltissimi argomenti, fino ad arrivare a toccare temi che vengono universalmente considerati fondamentali per l’umanità, dalle più profonde domande esistenziali ai quesiti sui misteri dell’universo, dalle prossime scoperte nel campo della tecnologia e della medicina a quali sfide ci attendono e a come si evolveranno gli scenari geopolitici mondiali.

CasadiAndrea, Arcugnano via San Rocco. Necessaria la prenotazione

Sab. 23/03 ore 17:00

Proiezione del film The Creator, regia di Gareth Edwards.

In un futuro prossimo, mentre infuria la guerra tra la razza umana e le forze guidate dalle intelligenze artificiali, Joshua, ex agente delle forze speciali, viene reclutato per rintracciare ed eliminare il Creatore. Gli americani però attaccano con la loro piattaforma orbitante prima che lui ottenga l’informazione, uccidendo nel bombardamento sua moglie Maya. Cinque anni dopo l’esercito gli dice che Maya è invece sopravvissuta: Joshua ha una nuova possibilità di salvarla, a patto che distrugga l’arma che le AI hanno costruito. Ma l’arma in questione si rivela essere una bambina robot …

CasadiAndrea, Arcugnano via San Rocco. Necessaria la prenotazione

Ven. 5/04 ore 20:30

INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED ETICA – dialoghiamo con Fabio Grigenti dip. Filosofia Università di Padova.

Non solo ChaGPT. Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è diventata sempre più pervasiva, con un aumento delle applicazioni in settori come salute, agricoltura, energia e ambiente, mentre il numero di pubblicazioni scientifiche sull’argomento è più che raddoppiato dal 2010. Rimangono da affrontare ancora molte sfide per quanto riguarda la trasparenza, l’efficienza e l’accessibilità delle tecnologie di AI. I cambiamenti portati dalle intelligenze artificiali sono ormai numerosissimi. La Filosofia e l’Etica ci possono indirizzare per individuare percorsi possibili e sostenibili.

Centro Polo Giovanile B55 contra Barche 55 – Vicenza

Sab. 6/04 ore 17:00

IL SENSO DELLO HUMOUR DI CHATGPT, presentazione libro di Maurizio Grandi. L’Intelligenza Artificiale fa ridere? Certo! Questo libro è un po’ particolare; otto racconti brevi e originali.

CasadiAndrea, Arcugnano via San Rocco. Necessaria la prenotazione

Sab. 13/04 ore 17:00

VIYOUNG 2024 – Spettacolo Teatrale CHE NE PENSI SE PENSI.

Tratto liberamente dal libro di Francesco Narmenni “Conversazioni con l’Intelligenza Artificiale” rielaborato e adattato da Paola Zocca e Andrea Moroni. Personaggi ed interpreti: Adriano Marcolini nella parte di Camillo, un pittore che ha smarrito l’ispirazione, Silvia Scarabello nei panni di Vanessa, una giovane allieva che crede nella forza delle AI ed infine EIAI (Intelligenza Artificiale) interpretata da Olga Minchella.

Centro Polo Giovanile B55 contra Barche 55 – Vicenza

Ven. 19/04 ore 17:00

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E QUESTIONI DI GENERE, Silvana Badaloni dip. Ingegneria dell’Informazione Università di Padova. L’algoritmo non è di genere neutro. Il mondo della rete e dell’intelligenza artificiale è specchio della realtà. C’è il rischio di riperpetuare, involontariamente, gli stereotipi e le discriminazioni che la attraversano, compresi quelli di genere.

Centro Polo Giovanile B55 contra Barche 55 – Vicenza

Ven. 3/05 ore 9:30 per i giovani – ore 20:00 per la cittadinanza

MENTI E CUORI A CONFRONTO con Federico Faggin. Un’intera giornata dedicata alle persone che si interrogano e che non smettono mai di cercare. Ci saranno ben due incontri:

per i giovani alle ore 9:30 con spettacolo teatrale “CHE NE PENSI SE PENSI” che precede l’incontro con

per la cittadinanza alle ore 20:00 con spettacolo teatrale “CHE NE PENSI SE PENSI” che segue l’incontro con

Teatro Astra contra Barche 55

Gli incontri, ad ingresso libero, si terranno in luoghi differenti e in orari diversi Informazioni e prenotazioni Paola cell. 328 7855852 www.ilfestivaldellabellezza.it