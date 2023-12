In occasione della festa dell’albero oltre quaranta persone per l’impianto di una siepe campestre che ricompone il paesaggio agrario – Cascina Carpaneda si prepara alla primavera!

L’avventura di Cascina Carpaneda Bene Comune continua a pochi mesi dall’Ecofestival di quest’estate e dagli appuntamenti per far conoscere il progetto alla cittadinanza tutta. Una quarantina di persone si sono incontrate sui terreni di Cascina Carpaneda per la Festa dell’Albero la mattina di domenica 26 novembre: quasi 200 giovani alberi e arbusti sono stati messi a dimora, con l’obiettivo di ricostituire una parte di quel paesaggio agrario andato perso con l’avvento dell’agricoltura industriale che caratterizza fortemente la pianura vicentina.

L’iniziativa è stata indetta dall’Assemblea per Cascina Carpaneda Bene Comune, rete di gruppi e cittadinanza impegnata a immaginare il futuro di un “bene comune rurale” alle porte della città di Vicenza, e realizzata grazie al finanziamento delle associazioni Civiltà del Verde e Operazione Mani in Terra.

Tra le persone di ogni età che hanno risposto alla chiamata, arrivando con abiti e attrezzi da lavoro, molte partecipavano per la prima volta a un’iniziativa indetta dall’Assemblea.

La mattina si è conclusa con un pranzo conviviale, con piatti condivisi, bevande calde e castagne.

Cascina Carpaneda Bene Comune

L’Assemblea per Cascina Carpaneda Bene Comune è nata all’inizio del 2023 nell’ambito della campagna per fermare la vendita dei beni rurali di proprietà comunale di Strada della Carpaneda, con l’obiettivo di restituire alla collettività la casa colonica e l’ettaro di terreno annesso attraverso progettualità condivise ispirate all’agroecologia e alla sovranità alimentare. Tutto ciò all’interno di una più ampia visione che mira alla costituzione del Parco Agricolo di Vicenza, di cui Carpaneda potrà costituire il fulcro.

La giornata del 26/11 segna l’avvio di una fase nuova nel percorso verso la Casa dell’Agroecologia. Per la prima volta è stato autorizzato da parte del Comune un intervento concreto, trasformativo nell’area su proposta della cittadinanza.

Patto di Collaborazione

In questo senso ci sono state ulteriori aperture da parte dell’attuale Amministrazione Comunale di Vicenza che, per voce degli assessori Baldinato e Tosetto, ha dimostrato disponibilità circa l’attivazione entro la prossima primavera di un Patto di Collaborazione per la gestione del terreno di Carpaneda.

Alla luce di queste aperture attendiamo un primo segnale concreto nelle prossime settimane, in vista dell’approvazione del nuovo Documento Unico di Programmazione. Documento in cui ci aspettiamo che i beni rurali pubblici di Carpaneda vengano stralciati definitivamente dagli immobili da alienare.

L’impianto della siepe non ha solo un significato ambientale ma ha una portata molto più ampia. Infatti, rappresenta il primo atto concreto per vedere riconosciuta Cascina Carpaneda quale bene comune rurale. Pertanto, si tratta dell’avvio del processo di trasformazione di un luogo dove produrre cibo ma non solo, sperimentare e

diffondere pratiche contadine,

scambiare saperi e semi,

valorizzare il paesaggio rurale e la biodiversità,

tessere relazioni libere dallo sfruttamento agroindustriale e dalle oppressioni di razza, genere e classe

Hanno aderito all’iniziativa:

Civiltà del Verde, Comitato Salute Area Berica, Comunità Vicentina per l’Agroecologia, EQuiStiamo, GAS Tartuga – Monteviale, Ife Collective, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, Legambiente Ovest Vicentino, Legambiente Vicenza, Operazione Mani in Terra, Rete GAS Vicentina.

Vicenza, 11 dicembre 2023

Assemblea per Cascina Carpaneda Bene Comune