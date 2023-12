Bullismo no grazie: il calendario 2024 e le iniziative svolte nel 2023

BULLISMO NO GRAZIE, l’Associazione senza scopo di lucro che nasce con la missione di prevenire, combattere ed informare un pubblico più ampio possibile sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nella conferenza stampa di oggi 13 dicembre 2023, tenutasi presso APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA,

HA PRESENTATO IL NUOVO CALENDARIO STOP AL BULLISMO 2024

E HA FATTO IL PUNTO SULLE INIZIATIVE SVOLTE NEL 2023

Il CALENDARIO STOP AL BULLISMO 2024

giunto alla sua quarta edizione, continua ad essere il primo ed unico calendario contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Bullismo no grazie, nel corso del 2023 ha perseguito i suoi obiettivi di prevenzione, formazione ed informazione sul bullismo e sul cyberbullismo, incontrando sul territorio i ragazzi sia in vacanza, sia nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori, i docenti e tutti gli adulti che collaborano nel mondo dell’educazione.

Oggi abbiamo rinnovato il nostro impegno nella realizzazione della IV° edizione del calendario STOP AL BULLISMO 2024; il successo delle precedenti edizioni ci ha convinto della bontà dello strumento che, in bella vista negli uffici, nelle scuole e in casa, ci aiuta a ricordare OGNI GIORNO che sono molteplici i pericoli in cui possono incorrere i nostri ragazzi e che tutti abbiamo il dovere di impegnarci sempre nella prevenzione e lotta del bullismo.

L’obiettivo

Resta quello di distribuire il calendario nelle scuole di ogni ordine e grado, accompagnato da incontri sul campo per discutere e dare indicazioni su come affrontare il problema, senza dimenticare le imprese e le istituzioni che comunque tanto ci possono aiutare in termini di prevenzione e formazione.

Il Calendario nasce sempre da un’idea e dall’entusiasmo di Fabio De Nunzio, Presidente di Bullismo No Grazie con il supporto di Ferruccio Flavio Valzano, presidente del comitato territoriale Uisp – Associazione di promozione sociale di Ciriè, Settimo Torinese e Chivasso.

Un grande lavoro che non avrebbe visto la sua realizzazione, senza il contributo della partecipazione dei ragazzi e ragazze delle associazioni sportive di Settimo Torinese Borgonuovo C5, guidati da Lisa Sella, dell’associazione hockey Breganze, presidente Stefano Volpe e degli alunni dell’istituto Comprensivo di Borgaro Torinese, che tutti si sono prestati come novelli attori e hanno concesso la loro immagine per rappresentare le situazioni di pericolo che possono nascere a scuola, in strada e nelle attività sportive.

Le scene del calendario di queste situazioni di pericolo, ideate da Fabio De Nunzio, sono state trasformate in immagini dai fotografi Gabriele Cannone e Donovan Ciscato; Vittorio Graziosi e Fabio De Nunzio gli autori delle didascalie delle immagini che vogliono essere spunti di riflessione forti per chiunque abbia a che fare con il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Un progetto realizzato, oltre a quanti sopra citati, grazie ai numerosi sponsor che, con la loro grande attenzione ai temi sociali, hanno permesso la realizzazione di tutte le iniziative 2023 ed in particolare del CALENDARIO 2024 STOP AL BULLISMO.

Elena Donazzan,

Assessore all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Regione Veneto, da sempre sostenitrice dell’Associazione Bullismo No Grazie dichiara: “La modalità di incontro sulle scuole del territorio ed il coinvolgimento delle società sportive e anche del mondo imprenditoriale a livello nazionale, ma in particolare nel Veneto dove l’Associazione ha sede, e la realizzazione del calendario sono la testimonianza che lavorando in gruppo si ottengono risultati importanti nel combattere – senza se e senza ma – il bullismo ed il cyberbullismo”

Fabio De Nunzio,

Presidente di Bullismo No Grazie, dichiara: “Siamo orgogliosi di avere realizzato tantissime iniziative di cui andiamo fieri; in particolare l’incontro costante dei ragazzi, dei loro genitori, del personale scolastico e delle istituzioni, ci ha permesso di stare a contatto con la gente e di raccontare e fare raccontare le esperienze di bullismo e cyberbullismo di chi le ha subite, portandole come esempio trasformato poi in sensazioni positive e momento di ripartenza. L’apprezzamento del nostro impegno e del nostro lavoro, ricevuto in primis dalle scuole, dai ragazzi e dai loro genitori, e poi arrivato da molte istituzioni pubbliche, come alcune delle più alte cariche delle Regioni Veneto e Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, è per noi motivo di ulteriore stimolo per continuare la nostra attività di prevenzione, formazione ed informazione”

Massimiliano Destefanis,

Vicepresidente di Bullismo No Grazie, dichiara: “Il calendario STOP AL BULLLISMO 2024, che resta l’unico calendario in Italia che rappresenta tramite immagini e testi il fenomeno del bullismo, è per noi la concreta testimonianza e, soprattutto, il monito per ricordare tutti i giorni che dobbiamo ancora percorrere una lunga strada per arginare il fenomeno, ma che almeno siamo sulla strada giusta.”

Stefano Volpe

“Siamo felici di avere partecipato, anche per il 2024, alla realizzazione del calendario STOP AL BULLISMO – dichiara Stefano Volpe, Presidente Hockey Breganze – perché il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo si annida anche negli spogliatoi delle società sportive giovanili e, con il coinvolgimento dei nostri ragazzi, riteniamo di avere dato il nostro contributo in termini di informazione ai giovani che approcciano le pratiche sportive”

Oltre alla presentazione del calendario, vogliamo riassumere in alcuni punti principali la lunga serie di iniziative realizzate.

2023

ABBIAMO INCONTRATO 1.500 DOCENTI, 20.000 GENITORI E CIRCA 50.000 RAGAZZI IN 120 LOCALITA’ TOCCATE IN 15 REGIONI

ABBIAMO PERCORSO 40.000 KM IN LUNGO ED IN LARGO PER L’ITALIA PER PORTARE LA NOSTRA TESTIMONIANZA

ABBIAMO ARRICCHITO IL SITO BULLISMONOGRAZIE.IT DI CONTENUTI UTILI ALLA COMPRENSIONE DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

ABBIAMO PARTECIPATO AL FILM CORTOMETRAGGIO “NON VI LASCEREMO SOLI”, il cortometraggio che ha trattato con decisione il drammatico tema del bullismo e del cyberbullismo ha visto protagonisti tanti giovani del paese San Gennaro e vesuviano e diversi volti noti del panorama cinematografico locale e nazionale, oltre alla partecipazione del nostro Presidente Fabio De Nunzio

ABBIAMO PARTECIPATO AD EVENTI IN COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO,

CON LE SCUOLE E CON LE AZIENDE SIA IN PRESENZA CHE IN MODALITA’ ON LINE

ABBIAMO REALIZZATO NEL 2022 E RICONFERMATO NEL 2023, LA PRIMA ED UNICA CAMPAGNA CONTRO IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO ORGANIZZATA IN PRESENZA NEI VILLAGGI TURISTICI IN COLLABORAZIONE CON IL TOUR OPERATOR FRUIT VIAGGI

SIAMO STATI PRESENTI ALLA CAMERA DEL SENATO e alla SEDE ITALIANA del PARLAMENTO EUROPEO A PARLARE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

SIAMO STATI RELATORI A DIVERSI CONVEGNI, IN PARTICOLARE ORGANIZZATI DAL CSI PIEMONTE IN COLLABORAZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DA REGIONE VENETO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE – FORMAZIONE – LAVORO – PARI OPPORTUNITA'

Il 2024 vedrà Bullismo no grazie proseguire le sue attività per raggiungere gli obiettivi declinati nella missione dell’Associazione.

Gazzo, 13 dicembre 2023

Massimo Perversi Direttivo Bullismo No Grazie

