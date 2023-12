A Natale fai la differenza, scegli un dono originale e solidale

L’Associazione “Le Amiche di Anna” organizza un banchetto di Natale solidale, una raccolta fondi per beneficenza presso la Galleria del Centro Commerciale Thiene (Tosano) in via del Terziario.

Una bancarella di Natale con oggetti unici e decorazioni natalizie, tutti fatti a mano, realizzati dalle volontarie per arricchire le tue feste con valori di solidarietà ed uguaglianza.

Vi aspettiamo nei seguenti giorni/orari:

Venerdì 15 dicembre

Sabato 16 dicembre

Domenica 17 dicembre

Dalle ore 09:00 alle 19:00

Venerdì 22 dicembre

Sabato 23 dicembre

Domenica 24 dicembre

Dalle ore 09:00 alle 19:00

Per Natale fai un regalo di cuore!

Un appuntamento con uno scopo speciale, quello di raccogliere fondi per finanziare nelle scuole progetti di educazione e prevenzione a qualsiasi forma di violenza di genere. La tua donazione andrà a sostenere i progetti che l’Associazione “Le Amiche di Anna” porta avanti da anni per restituire una vita senza violenza e discriminazioni…

Verranno inoltre effettuate confezioni natalizie con offerta libera.

Chi vorrà acquistare e sostenere il nostro ambizioso progetto può venirci a trovare perché ci sono tanti spunti per sostenere la causa. Il tuo aiuto può fare la differenza. Ricordiamo presso C/O Galleria del Centro Commerciale Thiene (Tosano), in via del Terziario.

Cambiare tutto questo si può. Si deve!

Perché non è normale che sia normale.

Aiutaci ad aiutare

Ti aspettiamo!!!

Info e contatti Le Amiche di Anna:

Cell. 340 2201482 – leamichedianna@gmail.com

Visita la nostra pagina FB: https://www.facebook.com/leamichedianna