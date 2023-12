Dalle 10 alle 18.30 oltre 60 bancarelle, spettacoli, ristoro e la marcia dei Babbi – Villa Caldogno: i mercatini di Natale domenica 17 dicembre.

Si rinnova nello splendido scenario del parco e delle barchesse di Villa Caldogno il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco Caldogno, in programma domenica 17 dicembre.

Villa Caldogno

La lunga giornata natalizia comincerà alle 10, quando apriranno i chioschi delle oltre 60 bancarelle e il punto di ristoro dove gustare strudel, cioccolata, vin brulé, panini onti, fish and chips e molto altro.

Il pomeriggio sarà inaugurato dalla marcia dei Babbo Natale (è gradito il travestimento per i partecipanti), con iscrizioni dalle 13.30 e partenza un’ora dopo. Dalle 15 alle 18.30 ci saranno le esibizioni di danza della Kappa House di Isola Vicentina e il concerto della Bub Befolk Upupa Band.

L’arrivo di Babbo Natale per la foto di rito e la consegna delle letterine da parte dei bambini è previsto per le 16.30 sotto le barchesse della Villa. Ma se qualche bambino non dovesse riuscire a venire in questa occasione, potrà comunque utilizzare fino al 22 dicembre una delle sei specialissime cassette postali installate nel territorio di Caldogno da Comune e Pro Loco proprio per le letterine, con la certezza che Babbo Natale le accoglierà e risponderà personalmente a chi indicherà il proprio indirizzo.

Sono posizionate

in piazzetta del capitello a Capovilla;

in piazza a Caldogno;

nelle piazze delle chiese a Cresole e Rettorgole;

vicino alla scuola dell’infanzia Giovanni XXIII;

al capitello di via Giaroni;

all’ingresso di via Linate del parco della Lobia.

Durante la manifestazione si svolgerà anche la domenica ecologica, con la raccolta dei rifiuti da parte dei volontari e la presentazione dei nuovi modelli di raccoglitori di mozziconi di sigaretta che prossimamente saranno installati a Caldogno.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Caldogno – 12 dicembre 2023

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno