Malo: “Meneghelliadi 2023 atto finale”

Dodici brani da sette libri diversi si contendono il titolo di pagina più gradita dai lettori a Malo.

Giovedì 14 dicembre prossimo, alle ore 20.45 in Sala Consiliare San Bernardino a Malo, sapremo finalmente quale sarà la pagina dei libri di Luigi Meneghello che si aggiudicherà le Meneghelliadi 2023.

Il concorso-sondaggio

Ha preso il via lo scorso gennaio è stato organizzato dalla Associazione Culturale “Luigi Meneghello” con il Patrocinio del Comune di Malo – Assessorato alla Cultura. Con cadenza mensile si sono susseguiti 11 incontri pubblici di lettura ad alta voce di alcune tra le più significative pagine dell’opera letteraria dello scrittore. In ogni incontro i presenti hanno espresso il loro gradimento sui brani proposti, eleggendo la pagina ammessa alla serata finale.

Ora siamo giunti all’atto conclusivo. Finita la selezione tra più di cento pagine (i brani letti in ogni singolo incontro non potevano essere proposti nei successivi), le dodici prescelte (ad aprile ci fu un ex-equo) saranno lette ad alta voce e votate dai presenti. La pagina più premiata risulterà la vincitrice delle “Meneghelliadi 2023”.

In finale

Per inciso, vanno in finale due brani da Libera nos a malo, quattro da I piccoli maestri, due da Fiori italiani, uno da Bau-sète!, uno da Leda e la schioppa, uno da Le Carte vol.I, uno da Le Carte vol.II, , a dimostrare che non solo il primo libro è gradito e conosciuto. Molti sono i lettori che conoscono e apprezzano anche gli scritti successivi.

L’incontro, a ingresso libero e gratuito, è aperto a chiunque. L’approccio non è accademico, né sono richieste ai partecipanti particolari competenze letterarie: ognuno potrà esprimere il proprio gradimento (schede e modalità di voto saranno fornite a inizio incontro) in forma anonima.

In fin dei conti le Meneghelliadi vogliono essere un pretesto semplice e accessibile a tutti per conoscere i libri di Luigi Meneghello gustandone bellezza e profondità, e per rendersi conto di quante pagine straordinarie restino ancora da scoprire.

Sarà presente all’incontro l’Assessore alla Cultura Silvia Berlato. «Ho appoggiato con entusiasmo questa originale iniziativa» – ci dice – «che ha permesso di tener vivo l’interesse sull’autore maladense anche dopo la chiusura dei festeggiamenti per il Centenario della sua nascita.».

Malo, 12.12.2023

Responsabile dei Servizi al Cittadino Comune di Malo