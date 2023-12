Hockey Roller Bassano organizza il “Torneo Città di Bassano”

Premio Tiezzi Miglior Settore Giovanile d’Italia stagione 2021-2022 e 2022-2023 – HRB Hockey Roller Bassano: “Torneo Città di Bassano”

La società HRB Hockey Roller Bassano organizza per il 29 e 30 dicembre 2023 la seconda edizione del Torneo Promozionale Giovanile “Città di Bassano”. Alla manifestazione parteciperanno 24 squadre di 13 club italiani ed esteri. Si confronteranno sulle due piste cittadine di Area Caneva e del Centro Giovanile in 54 partite.

Dopo il successo della prima edizione del 2019, Hockey Roller Bassano torna nel 2023 a proporre un trofeo promozionale giovanile in grande stile nella sua città: il torneo “Città di Bassano”, che si svolgerà nelle due giornate del 29 e 30 dicembre 2023.

Lo scopo della manifestazione, patrocinata dal Comune di Bassano, è la divulgazione tra i giovani della pratica dell’hockey su pista in un ambiente di sana competizione.

Hanno dato conferma della loro presenza 24 squadre, 8 per ciascuna delle 3 categorie Under 11, Under 13 e Under 15 e appartenenti a 13 club diversi.

Le squadre partecipanti

Tre squadre arriveranno dalla Spagna, dal club barcellonese Pati’ Riudebitlles, una compagine raggiungerà Bassano dalla francese H.C. Voiron e un gruppo si unirà alla competizione dalla tedesca Südbadischer. Dall’Italia presenti, oltre ai padroni di casa del Roller Bassano, anche Sandrigo, Montecchio Precalcino, Valdagno e Breganze dal vicentino; Hockey Novara, Seregno e Agrate dal nord ovest, l’emiliana Correggio e il Castiglione dalla Toscana.

In tutti saranno circa 200 gli atleti che si confronteranno nelle 54 partite in programma per le due giornate del 29 e 30 dicembre. Questo tra le due piste cittadine, l’Area Caneva di via Manara e il Centro Giovanile in piazzale Cadorna.

Il torneo si svolgerà con dei turni di qualificazione con “formula all’italiana”, in cui le otto squadre di ciascuna categoria saranno suddivide in due gironi. Le prime due classificate di ognuno giocheranno le semifinali per aggiudicarsi una medaglia.

Tutte le partite saranno ad ingresso libero. Comprese le finali per il primo e secondo posto che si disputeranno nel pomeriggio del 30 dicembre sulla pista del Centro Giovanile.

Ottorino Bombieri

“La nostra società – commenta il presidente, Ottorino Bombieri – è in grado di richiamare a Bassano la presenza di squadre giovanili appartenenti a tre categorie diverse e provenienti da tutta Italia e da altre nazioni europee. Siamo una grande Società che mette in mostra la sua forza consistente non solo nelle capacità tecnico-sportive. Ma anche, e soprattutto, in quella di tanti volontari, genitori, dirigenti che fanno gruppo attorno alla Presidenza”.

Il torneo richiede un notevole dispiego di forze: saranno almeno 50 i volontari che si prodigheranno nelle varie mansioni necessarie alla sua buona riuscita. Gli atleti presenti, che saranno ospitati in diversi alberghi cittadini insieme ad allenatori, dirigenti e genitori accompagnatori. Potranno anche usufruire di un servizio di ristoro interno.

“Un grazie doveroso e sentito da parte mia a chi si danna l’anima per il Roller, a chi dedica tempo e capacità rubandoli alla famiglia e ad altri interessi. Siamo tutti orgogliosi di appartenere a questa Società – conclude il Presidente – che ripaga enormemente i nostri sforzi, ed a questo territorio bassanese e vicentino, dove l’hockey ha trovato casa e terreno fertile. Un grazie infine alle realtà produttive che supportano da tempo la nostra attività, all’Amministrazione Comunale, alla Regione Veneto che ci sono vicine ed alle quali chiediamo il necessario per migliorarci ed incrementare la nostra azione a vantaggio della crescita fisica, sportiva, umana dei nostri ragazzi.”

12 dicembre 2023

Ufficio stampa: Chiara Bonan

Info e aggiornamenti: WWW.HOCKEYROLLERBASSANO.IT