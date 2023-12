Ausilio Bertoli: il nuovo romanzo “Che non si sappia”

Una torbida vicenda veneta raccontata dal sociologo – Che non si sappia, il nuovo romanzo di Ausilio Bertoli

“Che non si sappia”

L’ultimo romanzo di Ausilio Bertoli (vicentino di nascita, vive tra Grumolo delle Abbadesse e Padova). È una storia torbida di paese (Borgonero, nome di fantasia collocato nel Veneto profondo) in cui le esistenze di gente perbene si mescolano a quelle che si possono definire poco di buono – amici degli amici – dedite a violenze, minacce ed estorsioni. Italo, il protagonista, è un bancario da poco in pensione, che si dibatte nell’incertezza se abbandonare la vecchia madre e le sue radici o trasferirsi in Carinzia, dove la sua compagna, contitolare di un market, lo aspetta. Il dilemma viene sciolto quando a Italo una ragazza di vent’anni, figlia di un suo compagno di scuola, gli chiede aiuto, spinta dal padre, dopo essersi licenziata d’improvviso e barricata in casa per paura di ricatti e abusi, che a quanto pare in quel paese sono un inquietante sottofondo.

Il tempo del racconto è il presente, e pare fatto apposta per riportarci all’attualità di questi giorni. Ma a Borgonero c’è anche la presenza di un imprenditore malavitoso circondato da scagnozzi, ci sono prestanome e una popolazione spaventata e omertosa; finché le “bravate” si trasformano in reati e violenze sempre più pesanti. Tutti sospettano e chi deve indagare sottovaluta. E allora, nell’impotenza generale, di fronte al Male diffuso ci si chiede se abbia senso combattere contro ingiustizie e soprusi o se battersi contro egoismo e potere del denaro sia poi diverso dal cercare di fermare un mulino a vento.

Ausilio Bertoli

Specializzato in storie di comunità: il suo spirito sociale lo deve alla preparazione in sociologia, letterature straniere e scienze umane e sociali, maturata tra le Università di Trento, Ca’ Foscari e Urbino. Il primo premio letterario vinto risale al 1960, quand’era adolescente, molto prima delle sue collaborazioni giornalistiche con Il Gazzettino, Il Giornale di Vicenza e il mensile di Gian Antonio Cibotto “Veneto ieri oggi e domani”.

È sociologo, ha condotto numerose e rischiose ricerche sul campo, ma è soprattutto uno scrittore. A livello letterario ha pubblicato libri di narrativa e saggistica, tra cui: le antologie “Gente tagliata”, “Veneti in controluce”, “Giostra mentale”, il saggio “I temi della comunicazione”, il reportage “Rosso Africa” e i romanzi “L’istinto primo”, “Un mondo da buttare” e in questi giorni “Che non si sappia”, Bertoni Editore, 18 euro.

