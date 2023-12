Asiago: Pala Hodegart, ristrutturazione della struttura

Città di Asiago – Presentazione progetti di ristrutturazione, ampliamento ed efficientamento del Palazzo del ghiaccio “Pala Hodegart”.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI

RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO

DEL PALAZZO DEL GHIACCIO DI ASIAGO

In arrivo i primi 4 milioni di euro dai fondi di confine per la sistemazione del palazzo del ghiaccio di Asiago

Si è svolta questa mattina la presentazione dei progetti di ristrutturazione, ampliamento ed efficientamento energetico del palazzo del ghiaccio di Asiago.

Roberto Rigoni Stern

“In arrivo per il palazzo del ghiaccio di Asiago un investimento iniziale pari a 4 milioni di euro, che non sono fondi della Città di Asiago, ma sono il frutto di ricerche che abbiamo fatto noi amministratori, e che abbiamo trovato direttamente nei fondi di confine la ristrutturazione della struttura del palazzo del ghiaccio di Asiago – ha annunciato oggi Roberto Rigoni Stern, Sindaco della Città di Asiago.

Una somma importante per garantire il miglioramento delle attività funzionali dell’impianto, che necessita di un intervento di ristrutturazione straordinaria dello stadio, tenuto conto del ruolo che riveste per le attività sportive, turistiche e sociali di Asiago”.

Questi fondi verranno applicati già dalla prossima primavera. Un lavoro che restituirà un impianto più all’avanguardia e rispondente alle esigenze di chi pratica lo sport al suo interno.

Un lavoro articolato che diviso per stralci raggiunge un importo complessivo di circa 11 milioni di euro.

In una prima fase il rifacimento e il risanamento della copertura in legno e l’efficientamento energetico con l’implementazione dell’impianto di condizionamento.

Saranno realizzati interventi per l’aumento del numero dei posti con una nuova tribuna nella zona nord, per arrivare ad un numero complessivo di 2.300 posti (inclusi i posti in piedi).

Asiago, 12 dicembre 2023

