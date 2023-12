Vicenza Volley: un netto ritorno alla vittoria a Oristano

Serie B1 femminile girone B, ruggito-Vicenza Volley: 3-0 a Ostiano

Dopo due sconfitte le ragazze di Mariella Cavallaro reagiscono con carattere e qualità e rilanciano il proprio cammino

Una reazione con i fiocchi, con un netto ritorno alla vittoria contro un avversario di grande spessore per la categoria. Dopo due sconfitte consecutive, in B1 femminile Vicenza Volley torna a ruggire e lo fa grazie al 3-0 casalingo di oggi (domenica) contro la Fantini-Folcieri Ostiano, seconda forza del campionato caduta al palazzetto di via Goldoni, tornato a essere inviolato dopo l’unico ko di due turni fa contro Volano.

Il 3-0 patito sette giorni prima contro la capolista Giorgione ha alimentato la voglia di rivalsa delle ragazze di Mariella Cavallaro, bravissime a partire a razzo nel primo set (vinto 25-20) e a resistere nei successivi due parziali maggiormente equilibrati.

In doppia cifra tre attaccanti beriche: la schiacciatrice Chiara Boninsegna (top scorer con 16 punti), la collega di reparto Chiara Costagli (15) e l’opposta Lidia Digonzelli (11). Sei ace, sette muri e un gap in attacco la fotografia statistica della prova veneta, con Vicenza che in classifica sale a quota 17 punti, a -2 da Ostiano seconda e a una sola lunghezza da Arena (terza).

Ed è proprio una delle protagoniste sopra citate, l’opposta classe 2005 Lidia Digonzelli, a commentare a caldo l’andamento del match. “Siamo molto felici di questo successo netto perché avevamo bisogno di riscattare le prestazioni non al top delle settimane precedenti. Per questo motivo negli ultimi giorni ci siamo allenate ancor più duramente per non arrivare impreparate al match casalingo. Siamo state brave ad arginare il gioco ospite e ad esprimere fin dai primi scambi la nostra pallavolo e la nostra personalità. Ostiano è un team che difende l’impossibile e noi sapevamo di dover combattere per portare a casa i tre punti in palio”.

Dello stesso avviso anche la capitana biancorossa, l’alzatrice Natasha Spinello. “Finalmente abbiamo vinto e, al di là dell’aver mosso la classifica, sono contenta perché il gruppo è tornato ad esprimere un buon gioco, cosa che era mancata nelle ultime due gare. Sono tre punti d’oro sia per la classifica, sia per l’umore. In settimana avevamo lavorato tanto e nell’aria c’era una grande voglia di riscatto. Le nostre avversarie hanno giocato davvero bene, dunque è stato un successo meritato e conquistato sul campo”. Sabato alle 20,30 trasferta a Crema contro l’Enercom.

VICENZA VOLLEY-FANTINI FOLCIERI OSTIANO 3-0

(25-20, 26-24, 25-22)

VICENZA VOLLEY

Spinello, Costagli 15, Pegoraro 10, Digonzelli 11, Boninsegna 16, Andeng Okomo 9, Formaggio (L), Do Carmo Braga 1. N.e.: Simpsi, Tasholli, Roviaro, Bauce, Andreatta (L). All.: Cavallaro

FANTINI FOLCIERI OSTIANO

Dellamico 1, Bughignoli 15, Feroldi 4, Tognini 8, Vidi 9, Frugoni 4, Zampedri (L), Sbaraini, Pedretti 1, Michieletto. N.e.: Magri G.. All.: Magri V.

ARBITRI: Nassiz e Grassi

NOTE: Durata set: 28’, 30’, 30’ per un totale di 1 ora e 28 minuti di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 11, ace 6, ricezione positiva 57% (perfetta 33%), attacco 38%, muri 7, errori 24

Fantini Folcieri Ostiano: battute sbagliate 5, ace 4, ricezione positiva 44% (perfetta 19%), attacco 27%, muri 5, errori 14.

VICENZA, 10 DICEMBRE 2023

